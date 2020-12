La cantante ricoverata in ospedale dopo un incidente: come sta

Un anno pieno di disavventure, un po’ per tutti. Questa volta, la malasorte, sembra essere toccata a Pink, la famosa cantante statunitense. La donna, ovviamente munita di mascherina, ha scattato una foto direttamente dal lettino dell’ospedale.

Le sue condizioni, da subito, non sono apparse gravi. Ma la donna si è fratturata una caviglia. L’incidente è avvenuto in casa, mentre correva giù dalle scale è inciampata.

Pink ha scritto tutto sui social, facendo anche un breve excursus di quello che è stato il suo 2020. L’ironia anche questa volta non manca, ma anche la rabbia per essere di nuovo infortunata.

Come se sopravvivere al Covid non fosse abbastanza per questo periodo di cacca di un anno! Beh, mi sono tolto i punti dopo essermi tagliata con un bicchiere di vino, è andata bene. Poi mi sono ripreso dalla mia primissima infezione da stafilococco senza motivo (voglio piangere, aiuto?) (Il ginocchio destro era solo?).

Quindi ho pensato che mi sarei fratturato la caviglia! Più tardi stasera mi mangerò un pollo crudo e vedrò se non riesco a vedere com’è la salmonella! Il 2020 è il regalo che continua a fare 👍🏽🤟🏾 In realtà stavo correndo giù per le scale cercando di vedere la stella di Natale! Ah! Si scopre che non è fino al 21. Buone vacanze a tutti! Chi vuole un Negroni!