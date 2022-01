Questa è l’incredibile storia di un atto eroico messo in atto da una bellissima e bravissima cagnolina di nome Gracie. Lei si trovava insieme ad una famiglia temporanea, mentre che i volontari dell’associazione le trovavano una casa per sempre. In quei pochi giorni, però, la cagnolina è riuscita a conquistare i suoi ospitanti, mettendo in salvo le loro vite.

Devin, sua moglie e i loro quattro figli, sono da sempre grandi amanti degli animali. Hanno ospitato temporaneamente tanti cagnolini negli ultimi anni, in attesa che loro trovassero una casa per sempre.

Ma qualche tempo fa è successo qualcosa di straordinario, che ha convinto quelle persone a tenere per sempre con loro la cucciola che avevano in casa in quel periodo.

Era una notta come tante altre, quando Gracie ha iniziato ad abbaiare in maniera insolita. La prima ad accorgersi che ci fosse qualcosa di strano è stata Emily, la primo genita della famiglia.

La bimba si è alzata subito, ha visto del fumo e delle fiamme provenire dalla lavanderia ed ha urlato così forte da svegliare suo papà Devin.

L’uomo, con una rapidità impressionante, ha svegliato sua moglie e gli altri figli, li ha portati fuori in salvo e poi ha chiamato i Vigili del Fuoco. Il tutto si è verificato in soli 7 minuti. Una velocità che si è rivelata fondamentale affinché tutti uscissero vivi da quella situazione. Devin ha detto:

Un premio meritato per Gracie

Emily mi ha svegliato urlando quando il mio orologio segnava le 5:01. La chiamata al 911 segna le 5:02. Alle 5:06 avevo tutti fuori casa e alle 5:08, quando sono arrivati ​​i vigili del fuoco, il muro che era nella lavanderia è caduto e il fuoco è balenato in tutta la casa.

Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile se la dolcissima cagnolina Gracie non si fosse accorta in tempo di quello che stava succedendo in casa.

Il destino ha voluto che quella sera la cucciola rimanesse chiusa fuori dalla camera dei suoi genitori dove dormiva di solito. Quel particolare, insieme all’istinto eccezionale di Gracie, ha permesso a tutta la famiglia di mettersi in salvo.

Quando le acque si sono calmate, la famiglia si è resa conto dell’enorme atto eroico messo in atto dalla cagnolina. Tanto che, alla fine, quella che doveva essere un’adozione temporanea, alla fine è diventata una storia di amicizia destinata a durare per sempre.