Vella è una femmina di pastore tedesco, che come molti suoi fratellini a quattro zampe, è davvero tanto curiosa. Questa sua caratteristica però, solo pochi giorni fa, l’ha portata a vivere una brutta esperienza. Purtroppo è rimasta incastrata in un tubo ed è stato necessario l’intervento della polizia per aiutarla.

CREDIT: PIXABAY

Per fortuna questa vicenda, che ha tenuto tante persone con il fiato sospeso, si è conclusa nel migliore dei modi. La piccola ne è uscita illesa.

I fatti sono iniziati in una giornata come le altre per la cucciola e per la sua famiglia. I suoi amici umani erano nella loro abitazione ed erano impegnati nelle solite faccende domestiche.

Ad un certo punto però, dopo aver fatto uscire la loro cagnolina nel giardino per fare i suoi soliti bisogno, è avvenuto qualcosa di davvero terribile. Era scomparsa e tanti suoi vicini di casa si sono messi a girare per riuscire a ritrovarla.

CREDIT: YOUTUBE

Solo pochi minuti dopo i suoi amici umani hanno fatto la terribile scoperta. La cucciola incuriosita, era riuscita ad infilare la testa in un tubo che si trova nel loro giardino, ma non riusciva più ad uscire.

Piangeva e si disperava. Tutti sapevano che dovevano fare qualcosa in fretta, altrimenti avrebbe potuto perdere la vita, poiché non aveva molto spazio in cui poter respirare. Inoltre, era in una posizione davvero scomoda.

L’intervento della polizia per la piccola Vella

CREDIT: YOUTUBE

Quelle persone, non sapendo come fare per aiutare la cucciola, hanno deciso di chiamare la Guardia Civil. Gli agenti vista la gravità della vicenda, sono arrivati sul posto in pochi minuti. Il loro scopo era quello di salvare la vita della piccolina.

Per riuscire a tirarla fuori, con l’aiuto di un martello pesante, hanno dovuto rompere una parte di muro. Per fortuna però, sono riusciti a liberare la cucciola in pochissimo tempo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e tutte le persone che hanno assistito alla scena, hanno battuto le mani a quegli agenti. Vella, nonostante la brutta esperienza, è potuta tornare in fretta nella sua abitazione sana e salva. Non ha riportato gravi conseguenze.