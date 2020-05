Grotte, cane rincorre ed azzanna bimba di 9 anni: paura per la famiglia Grotte, paura per una bimba azzannata dal cane mentre era in bicicletta

Una vicenda terribile è avvenuta nei giorni scorsi. Un cane ha azzannato una bimba di nove anni, che era scesa per stare un po’ in bici con i suoi genitori, vicino la sua abitazione. Per fortuna, il medico è riuscito a fare qualcosa in fretta ed infatti, ora non è in pericolo di vita.

Sono stati momenti di paura per la piccola e la sua famiglia. E’ solo grazie all’intervento di uno dei genitori, che si è scongiurato il peggio.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto in piazza Anna Magagni, a Grotte, un piccolo comune in provincia di Agrigento.

La piccola era scesa per fare una passeggiata in bici e per prendere un po’ d’aria, quando all’improvviso, il cane che era seduto, appena l’ha vista, si è alzato ed ha iniziato a rincorrerla, per diversi secondi.

Nessuno credeva che l’avrebbe azzannata, ma quando l’ha fatto, è stato solo grazie all’intervento di uno dei genitori, che si è allontanato ed il tutto non si è trasformato in tragedia.

La piccola è stata portata d’urgenza dal medico e secondo le prime informazioni emerse, non sembrerebbe in pericolo di vita. Ha riportato una ferita, che passerà tra poco tempo e tanta paura.

Il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, sulla vicenda, ha dichiarato: “Sono dispiaciuto per l’accaduto. Il cane appartiene a privati e per procedere legalmente la famiglia dovrà sporgere denuncia.”

I genitori della bimba hanno deciso di denunciare. Non è la prima volta che accadono eventi simili, ma ora la famiglia ha deciso di sporgere denuncia, poiché desiderano che il responsabile del cane, non lo lasci più libero, ma lo tenga in casa o nella sua recinzione, per evitare che accada di nuovo una situazione del genere.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche della bimba.