Brescia, bimba azzannata dal cane, condizioni disperate Brescia, bimba azzannata dal cane, mentre era a casa dei nonni

Un evento terribile è avvenuto nella giornata di oggi, domenica 10 maggio. Una bimba di un anno e dieci mesi, è stata azzannata da un cane alla testa, le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito, ma durante il trasportato in ospedale, ha avuto un arresto cardiaco e questo ha peggiorato la sua situazione.

Un evento drammatico, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto la sua famiglia, che non si sarebbe mai aspettata di vivere un dramma simile.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Cividate Camuno, un piccolo comune in provincia di Brescia. La bimba era a casa dei nonni.

Per loro doveva essere un giorno felice, ma alla fine è arrivata la terribile tragedia. Erano in giardino a giocare, quando all’improvviso, per cause da chiarire dalla forze dell’ordine, il boxer, di proprietà degli stessi nonni, l’ha aggredita, ferendola gravemente alla testa.

Sin da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi ed infatti, sono stati allertati subito i soccorritori, che sono arrivati all’abitazione nel giro di pochi minuti. E’ stato chiesto anche l’ausilio dell’eliambulanza, che è atterrata a pochi metri dalla casa.

I medici presenti a bordo, hanno subito cercato di stabilizzare la bimba. Mentre la stavano portato in ospedale, la piccola ha avuto un arresto cardiaco e questo ha peggiorato ulteriormente le sue condizioni di salute, che ora sono davvero drammatiche.

E’ stata portata al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e i dottori stanno facendo il possibile affinché si riprenda e non riporti gravi conseguenze. Gli inquirenti ora stanno lavorando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche della piccola.