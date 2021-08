La gentilezza e l’umanità sono delle qualità che non si comprano al supermercato, né si possono imparare. Una guardia di sicurezza di un centro commerciale in Colombia, quando ha visto il povero Manchas che vagava da solo sotto la pioggia, ha deciso di fare uno strappo alle regole del suo posto di lavoro, pur di aiutare una creatura così dolce in difficoltà.

Un giovane di nome Reales, lavora nel Centro Commerciale di Barranquilla, in Colombia, ormai da diversi anni. Il suo operato è stato sempre impeccabile. Si è sempre impegnato affinché tutte le norme all’interno dello stabilimento venissero rispettate e i suoi superiori lo apprezzano tantissimo.

La settimana scorsa, però, si è sentito in dovere di fare uno strappo alle regole.

Sono ormai giorni che quella zona del Sud America viene colpita da forti piogge che stanno causando diversi disagi. A soffrire di più di queste condizioni metereologiche, sono come al solito i poveri cagnolini randagi.

Non avendo dei posti sicuri in cui rifugiarsi, il cagnolino Manchas ha iniziato a vagare per tutta la città, finché non è arrivato nei pressi del Centro Commerciale.

Vedendolo così spaesato e fradicio, Reales non ci ha pensato due volte e si è diretto verso di lui.

Reales permette a Manchas di entrare nel negozio

La gentile guardia di sicurezza non ce la faceva a guardare Manchas e a lasciarlo fuori. Così, quando era vicino alla porta d’ingresso, lo ha lasciato entrare dentro al caldo.

Le telecamere di video sorveglianza hanno catturato il gesto di gentilezza di Reales. I proprietari del Centro Commerciale, invece che arrabbiarsi con il proprio dipendente, hanno deciso di elogiarlo.

Hanno caricato il video su internet e hanno scritto:

Grazie, Reales, per essere un esempio di qualità umana e per essere una delle guardie che si occupano anche dei ‘Manchas’.

Si è scoperto che il cagnolino aveva una donna che si occupava di nutrirlo, ma che comunque preferiva vivere per strada alla costante ricerca di nuovi amici.

In pochissimo tempo il video ha raccolto un numero di visualizzazioni incredibile. In tanti hanno voluto commentare e fare i complimenti a quel buon samaritano che ha dimostrato di essere un vero amico dei cuccioli.