Gufo triste in difficoltà interrompe la passeggiata di una donna

Il gufo triste in difficoltà stava cercando un modo per attirare l’attenzione di qualcuno che potesse dargli una mano. Per fortuna passava di lì colei che è diventata la sua eroina personale. Con un solo sguardo l’animale selvatico è riuscito ad attirare la sua attenzione, interrompendo la passeggiata della donna che subito si è data da fare per aiutarlo.

Fonte Pixabay

Sandy Rosenblatt è una giovane donna che vive a Washington. Quel giorno aveva deciso di fare una passeggiata in un parco che si trova nel Maryland, per rilassarsi un po’ ammirando la distesa di alberi circostante e l’acqua di un piccolo fiume che scorre lento e inesorabile.

All’improvviso però si è resa conto di non essere da sola. Nell’acqua c’era una strana figura che la osservava. Sapeva benissimo che era animale, ma non riusciva a capire a distanza cosa fosse. Avvicinandosi rimane a bocca aperta, perché era un gufo. Ma che ci faceva in mezzo al fiume?

Sandy Rosenblatt ha raccontato che si è messa a guardarlo. Ma lui non si è mosso. Era seduto, forse era rimasto bloccato lì o forse era sotto shock. Era suo dovere dargli una mano.

Il gufo non si muoveva e sembrava confuso, sembrava ferito e non saper più come uscire dall’acqua. Sandy Rosenblatt decise di entrare nel fiume per farlo uscire da lì. E l’animale non ha fatto una piega: sapeva che era lì per aiutarlo.

Gufo triste in difficoltà salvato da una donna in mezzo al fiume

Sandy ha preso l’animale tra le braccia e lo ha avvolto in una coperta per scaldarlo. Ora aveva bisogno di un aiuto più serio e così ha chiamato l’Animal Control che ha inviato una squadra di soccorso.

Ha iniziato a ravvivarsi un po’. Ha fatto piccoli rumori “pip pip”. Il suo sguardo ha seguito gli insetti che sono volati via.

La squadra si è occupata di lui e anche di un altro uccello ferito, un doppio salvataggio che ispira.