Sebbene nel mondo si diffondano sempre più messaggi contro il maltrattamento e l’abbandono degli animali, queste sono pratiche che continuano, nostro malgrado, ad essere compiute. Ne sa qualcosa il povero Surrie, un gattino trovato in fin di vita dai volontari e trasportato in una clinica veterinaria.

Credit: Save Meows – YouTube

Tutti gli animali, domestici e non, non meritano in nessun caso di essere trattati male. Eppure, qualche persona malefica che dimostra di non avere il minimo briciolo di cuore esiste ancora.

I volontari dell’associazione Save Meows hanno ricevuto una chiamata su un gatto ferito e in fin di vita nei pressi di un’abitazione.

Come sempre, quei meravigliosi angeli si sono precipitati sul posto per vedere con i loro occhi e quando se lo sono trovato davanti, a stento hanno trattenuto le lacrime.

Di situazioni tragiche ne abbiamo viste purtroppo tantissime, ma mai nessun animale era ridotto male come Surrie. Era denutrito, sporco, sofferente, affamato. E aveva uno sguardo ormai spento. Si era letteralmente abbandonato a quello che sembrava essere un destino già segnato.

Il salvataggio e le cure di Surrie

Credit: Save Meows – YouTube

Immediatamente i volontari hanno trasportato il gattino ferito dal veterinario. Qui il dottore lo ha esaminato e ha capito che la situazione era più grave del previsto. Oltre a tutte le ferite esterne e la malnutrizione, il gatto aveva anche due fratture, una al bacino e una al femore. Per entrambe era necessario un intervento, ma lui era troppo debole per affrontarli entrambi.

Il medico ha prima rimesso al posto il suo femore. Nei mesi successivi al primo intervento, il gatto ha anche ricevuto tutte le coccole che non aveva mai ricevuto in vita sua.

Quando è stato abbastanza forte, ha affrontato anche il secondo intervento. Questa volta al bacino. Qui il recupero è stato più lungo del previsto, ma grazie all’amore di quelle persone lui ha affrontato tutto con enorme coraggio e voglia di vivere.

Credit: Save Meows – YouTube

Vederlo oggi, a mesi di distanza dal giorno del suo salvataggio, è un vero spettacolo. Il micio è tornato a camminare e curiosare in giro come un normalissimo gatto.

È stato anche inserito nella lista per le adozioni e siamo sicuri che ben presto troverà la sua famiglia perfetta pronta ad amarlo incondizionatamente.