Il video, diventato virale sul web, mostra la tenera reazione di Gus, quando si accorge che il suo papà non lo sta considerando affatto

Oggi vogliamo mostrarvi uno dei video più divertenti ed esilaranti di sempre. Il protagonista è un bellissimo esemplare maschio di Weimaraner, di nome Gus, e il suo papà umano che ha deciso di organizzare un simpatico scherzo al suo cucciolone. La verità, però, è che il cagnolino non l’ha presa affatto bene. Leggete la sua storie e guardate il suo video. Siamo sicuri che non ve ne pentirete.

Partiamo spiegando di che tipo di cane è Gus. Come anticipato lui è un bellissimo maschio di Weimaraner. Questa razza, oltre ad essere una delle razze più eleganti ed esclusive di cani, ha anche altre caratteristiche.

Per esempio, loro hanno energie da vendere, molte più di qualsiasi altra razza di cane. Hanno bisogno di vivere in una casa spaziosa, con dei giardini enormi. E anche se così fosse, le loro energie comunque non finiranno mai.

Poi, sono anche molto fedeli verso i loro proprietari. Se tu hai delle faccende da fare in cassa, puoi star sicuro che loro ti seguiranno come un ombra e non saranno mai più lontani di due passi da te.

Naturalmente l’uomo protagonista di questa vicenda ama tantissimo il suo cane e il fatto di averlo sempre intorno. Ma ha deciso di cogliere l’assist e di organizzare uno scherzo per lui.

La reazione di Gus allo scherzo di suo papà

Nel video si vede l’uomo che, d’un tratto, inizia ad ignorare completamente il suo cucciolo.

Tutto ciò è assolutamente strano per Gus. Lui vuole sempre coccole e ne vuole sempre di più, quindi quando nota questo atteggiamento di suo padre non fa altro che avvicinarsi a lui e chiedere i suoi grattini.

Si mette in piedi sulle zampe posteriori, posa le sue zampe anteriori sulle gambe del papà e inizia a fissarlo.

Nonostante fosse molto difficile resistere, l’uomo è riuscito a mantenere la freddezza fino alla fine. Anche quando il cucciolo gli ha messo una zampa sulla spalla ed ha abbaiato per chiamarlo, lui non ha fatto una minima piega.

Alla fine, capendo che il suo papà non voleva dargli attenzioni, Gus sposta la sua attenzione verso la mamma, che stava riprendendo la scena, e inizia a chiederle a lei le sue coccole. D’altronde qualcuno doveva pur dargliele.