Il web si riempie ogni giorno di nuovi video esilaranti che hanno come protagonisti i nostri amici a quattro zampe. Quello che vi mostriamo oggi lo ha pubblicato una donna di nome Leah Delerme, e mostra il suo cucciolo Miller mentre si vergogna e ammette di aver commesso un grave “crimine”, quello di aver rubato il cibo dal tavolo della cucina.

Credit: Leah Delerme – YouTube

I nostri amati amici a quattro zampe sono l’anima delle nostre giornate. Soprattutto in questo periodo in cui molti si sono ritrovati a trascorrere più tempo del solito in casa, grazie alla loro compagnia, la noia si è fatta sentire molto meno del previsto.

Tanti dei video esilaranti che troviamo giornalmente su YouTube, mostrano cagnolini che combinano guai.

E questo è proprio il caso di Miller. Il cagnolino, approfittando di un attimo di distrazione della sua proprietaria, si è avvicinato al tavolo della cucina e ha rubato qualche porzione di cibo, anche se sapeva benissimo che non poteva farlo.

Quando Leah lo ha scoperto, ha deciso di portarlo sul “banco degli imputati”. Ha preso il suo smartphone e ha registrato la sua reazione davanti alle accuse della sua padroncina.

Miller ammette le proprie colpe

Credit: Leah Delerme – YouTube

All’inizio del video si vede il cucciolo immobile mentre distoglie lo sguardo dalla sua mamma e dal telefono che tiene in mano. Nel frattempo, Leah gli chiede insistentemente se ne sa qualcosa di quello che è successo:

Ehi Miller, guardami! Guardami! Sei stato tu a mangiare dal tavolino? Ne sai qualcosa? Guardami!

L’adorabile cucciolo gira lentamente la testa verso Leah dopo che lei glielo chiede. Ma dalle sue espressioni facciali e dal linguaggio del corpo, si nota benissimo che il senso di colpa lo sta divorando.

Dopo l’ennesima domanda della sua padroncina, il cucciolo piano piano inizia a voltarsi verso la telecamera e accenna una smorfia simile ad un sorriso. Un sorriso che però era come se parlasse e dicesse: “Si sono stato io, ti prego mi perdoni!?“

Credit: Leah Delerme – YouTube

Una scena davvero esilarante che, dopo la pubblicazione da parte di Leah, ha fatto scoppiare a ridere migliaia di utenti da ogni parte del mondo.

Se ti è piaciuto il video e la storia di questo cane birbante, condividilo con i tuoi amici!