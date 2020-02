Gwen, il cane Pastore Maremmano migliore amico di un’oca: video La storia di Gwen, il cane Pastore Maremmano che vive nel canile di Monza e che è il migliore amico di un'oca di nome Mario: il video della loro tenera amicizia

Il video che mostra l’amicizia tra Gwen, un cane Pastore Maremmano e Mario, un’oca, ha fatto in pochissimi tempo il giro del web. Probabilmente perché a nessuno di noi verrebbe mai in mente un’amicizia tra un cane e un’oca.

Eppure nel canile di Monza questa bellissima amicizia esiste. Ed è talmente forte, che la struttura che ospita i due animali ha dovuto fare molti cambiamenti per riuscire ad adattare il rapporto tra Gwen e Mario al loro stile di vita.

La bellissima amicizia tra il cane Pastore Maremmano di nome Gwen e l'oca di nome Mario è testimoniata da un video che stiamo per mostrarvi.

Eppure, ancora una volta, sono gli animali a insegnarci qualcosa. Ci insegnano che in fin dei conti la diversità è un concetto che appartiene solo e soltanto a noi esseri umani. E che forse potremmo prendere esempio da loro, che riescono a stringere amicizie nonostante la loro grande “diversità“.

Come detto la storia di Gwen e Mario arriva da Monza. I due animali, oltre che una bellissima amicizia, condividono anche un passato simile. Un passato che, neanche a dirlo, è un passato di dolore, sofferenza e abbandono.

Mario è sopravvissuto per ben 2 anni in un campo abbandonato. Quando l’Ente Protezione Animali è intervenuta, le sue condizioni erano disastrose. L’oca era sola, denutrita e sporca. E così Mario è stato salvato e portato nella struttura nella quale oggi vive.

Ma a Gwen non è andata meglio. Il cane è infatti stato abbandonato nella zona di Avezzano e, salvato dall’Enpa di Monza, ha raggiunto la struttura di Mario. Ed è qui che è nata la loro splendida amicizia.

Un’amicizia così forte che alla fine è stato necessario inserire Mario nel contesto dei cani a guardia dell’aia. E così l’oca ha lasciato i suoi simili e ha raggiunto la zona dei cani. Qui ha stretto amicizia con tre amici a quattro zampe, Ghost, Lady e Gwen. Ma è soprattutto con quest’ultima che ha un rapporto davvero straordinario. Ecco il video che mostra l’amicizia tra Gwen, il cane Pastore Maremmano e l’oca Mario.

