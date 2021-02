Ha percorso chilometri con quella cagnolina inerme in braccio per raggiungere la clinica e implorare i medici di aiutarlo

Il proprietario porta per chilometri in braccio il cane paralizzato

Questa è la storia di un povero cane paralizzato che aveva un urgente bisogno di aiuto. Chi poteva dargli una mano si trovava a chilometri di distanza da dove viveva con il suo miglior amico umano. Il proprietario, allora, lo ha preso in braccio e ha percorso una lunga strada per poter aiutare il suo adorato cucciolotto.

Fonte Pixabay

Leonardo Leygüa vive a Cochabamba, in Bolivia, insieme a Chika, il suo amato cane che aveva bisogno d’aiuto. L’uomo doveva trovare un medico che potesse aiutare il cane a rimettersi in forza, costi quel che costi.

All’improvviso Chika ha smesso di camminare: da un giorno all’altro non camminava più e nessuno ha mai saputo spiegare a Leonardo Leygüa le cause della paralisi del cane. Ma il proprietario non si è arreso.

Per star dietro alla sua cagnolina Chika, Leonardo Leygüa ha perso il lavoro: adesso vende alcol gel per le strade della sua città e il cane è sempre al suo fianco.

Recentemente l’uomo è riuscito a contattare l’organizzazione Patitas Descalzas, che lo ha messo in contatto con un medico che pò aiutarlo. Costa molto, ma Leonardo Leygüa non si è arreso nemmeno questa volta.

La storia del cane paralizzato diventa virale sui social

Leonardo Leygüa ha deciso di raccontare la sua storia su Facebook, cercando aiuto. Ogni giorno fa chilometri con il cane in braccio per portarlo in terapia.

La verità è che fa male vederlo così, ho più cuccioli, ho più bambini in casa (…) Ho bisogno di molto sostegno da parte delle persone nel cuore.

L’uomo non sa se questo medico potrà aiutare il suo cane, ma farà tutto quello che è in suo potere per aiutare il cucciolo a rimettersi in forma. E lancia un appello affinché tutte le persone di buon cuore possano aiutarlo per permettere al cane di guarire.