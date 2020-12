Poliziotto interviene per salvare un cane in difficoltà e pochi giorni dopo prende una decisione che ha cambiato la sua vita

Poliziotto salva la vita del piccolo Hemi e poche settimane dopo ha deciso di adottarlo per sempre

Poche settimane fa, un agente di polizia è intervenuto dopo una telefonata anonima, per salvare un cane chiamato Hemi e poco dopo ha deciso di adottarlo. La sua storia ha commosso migliaia di persone ed infatti l’uomo ha ricevuto molti complimenti per il suo gesto.

CREDIT: FACEBOOK

Era un giorno come un altro per l’agente Jimmy Tucci. Era uscito con la sua volante per fare il solito giro di perlustrazione della città.

Ad un certo punto ha ricevuto una segnalazione da parte della centrale. Una persona anonima ha chiamato gli agenti, per avvisare delle gravi condizioni di un cane, che era nel cortile di un’abitazione disabitata. Era stato abbandonato.

Non riusciva a camminare, poiché era malnutrito. Aveva delle ferite su tutto il corpo e soprattutto aveva uno sguardo triste e sofferente. Il poliziotto quando ha visto la sua situazione critica, non è riuscito a fare finta di nulla.

CREDIT: FACEBOOK

Infatti ha fatto salire il piccolo Hemi, nella sua auto e lo ha portato d’urgenza nella clinica veterinaria Northtown Emergency. Il medico dopo la visita, ha scoperto che aveva bisogno di diverse cure e trattamenti. La sua strada per la guarigione era lunga e in salita, nessuno sapeva se sarebbe riuscito a sopravvivere.

Il cucciolo a quattro zampe, è stato sottoposto anche ad un delicato intervento. Durante il suo periodo di convalescenza, l’hanno trasferito nel rifugio SPCA, dove i volontari hanno fatto il possibile per aiutarlo a riprendersi.

L’agente ha deciso di adottare il piccolo Hemi

CREDIT: FACEBOOK

Il cane a causa di tutti i maltrattamenti che ha subito nella sua vita, era molto spaventato dagli esseri umani. Infatti i primi giorni in quel posto nuovo, è rimasto tutto il tempo all’interno del suo box. Non voleva giocare con gli altri fratellini a quattro zampe e non riusciva nemmeno a mostrare la sua personalità.

L’agente Jimmy Tucci, che è intervenuto nell’abitazione per salvarlo, è andato a trovarlo molto spesso. Anche la moglie ha voluto incontrarlo ed in pochi giorni, hanno instaurato un bellissimo legame.

CREDIT: JESSY KETTAXX

Quando è arrivato il momento di cercare la casa perfetta per il cucciolo, il poliziotto ha deciso di adottarlo per sempre. Si era follemente innamorato del cane e non poteva più immaginare la sua vita senza di lui. Hemi grazie all’amore del suo amico umano, è riuscito anche a dimenticare tutti i traumi passati.