Ha un incidente d’auto e rimane paralizzato. Il suo cane gli salva la vita. Dopo un incidente d'auto, rimane paralizzato. Per tre giorni, il suo fedele cane, l'ha tenuto al caldo ed ha combattuto contro i coyote. Ecco come si è conclusa la vicenda...

Joshep Phillips-Garcia è un ragazzo di sedici anni, che vive nella comunità di Kanaka Bar, nella British Columbia. Era un giorno come un’altro, quando si trovava per una strada di montagna ed ha avuto un incidente. In macchina con lui c’erano sua zia e i suoi cugini, che hanno perso la vita sul colpo.

L’unico ad essere rimasto vivo, oltre al sedicenne, era il suo cane Sako. Erano caduti in un precipizio e Joshep aveva il femore e l’osso colletto rotti, che non gli permettevano di muoversi. Aveva perso i sensi ed era rimasto sdraiato a terra, con le ferite sanguinanti. Quando il cane ha realizzato la situazione, ha capito di dover rimanere accanto al suo amato umano e di cercare di scaldarlo con il proprio corpo, perché altrimenti sarebbe morto di freddo.

Per i successivi 2 giorni, Sako è rimasto accanto al 16enne ed è perfino riuscito a trascinarlo vicino al ruscello, così da permettergli di bere.

La minaccia più pericolosa, è arrivata dopo qualche ora. Alcuni coyote erano stati attirati dall’odore del sangue. Sako ha combattuto con tutte le sue forze, per scacciare le pericolose bestie e proteggere il corpo di Joshep.

Dopo tre giorni e due notti, una squadra di ricerca, è riuscita a localizzare i due dispersi. Sono stati prelevati e portati con urgenza in ospedale. Il sedicenne è stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici, mentre Sak.o aveva riportato soltanto le ferite provocate dal morso di un coyote.

La polizia locale ha condiviso quanto accaduto e la storia si è diffusa sui social network, entrando nel cuore di milioni di persone. Sako è stato definito un eroe, un cane altruista e coraggioso.

È stato perfino premiato con una medaglia, durante una cerimonia celebrativa.

