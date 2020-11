Hannah è una dolcissima cagnolina, la cui storia si è diffusa sul web nelle ultime ore. La sua proprietaria, una donna di nome Kira Wilson, che vive vicino a Dayton (Ohio), ha recentemente portato dal veterinario l’altro cane di famiglia, il Bulldog francese Laszlo. Dopo una stremante giornata dal veterinario, la donna è tornata a casa e si è accorta che c’era qualcuno molto più preoccupato di lei.

La dolce Hannah non riusciva a calmarsi, era preoccupata, soprattutto dopo aver visto che la sua mamma umana era tornata a casa senza il suo fratellino peloso.

Quando sono tornata a casa e ha visto che Laszlo non era con me, ha iniziato a piangere. Non l’avevo mai vista così. Guardava la sua cuccia vuota e poi veniva verso di me, come se volesse chiedermi spiegazioni. Aveva capito che qualcosa non andava.