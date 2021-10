Solo poche settimane fa i volontari di SPCA hanno salvato la vita a 45 cani, che erano chiusi in un’abitazione in condizioni disperate. Tuttavia, ora hanno deciso di chiedere aiuto al mondo del web, perché questi cuccioli hanno bisogno di tante piccole cose, ma anche di esseri umani amorevoli.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che è diventata presto virale. In tanti ora stanno facendo il possibile per aiutare questi dolci cani a dimenticare ciò che di brutto hanno vissuto.

Il tutto è iniziato dopo che i ragazzi hanno ricevuto una segnalazione. Una persona che abita vicino quell’abitazione, era stufa di sentire sempre tutta quella confusione e tutti i quei pianti disperati.

Per questo, ha chiesto ai volontari di intervenire e di salvare quei poveri cuccioli. Tuttavia, per i ragazzi non è stato affatto semplice entrare in quel posto. Hanno dovuto chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, che sono arrivate dopo tanto tempo, poiché erano impegnate.

CREDIT: FACEBOOK

Quando sono entrati nell’abitazione, si sono trovati davanti a scene drammatiche. Scene difficili da dimenticare. I 45 cani erano chiusi in alcune gabbie ed erano in condizioni molto gravi.

La maggior parte avevano anche delle ferite, che con il passare del tempo gli stavano causando delle infezioni. Inoltre, erano spaventati dagli esseri umani al punto da mordere i ragazzi, perché non avevano capito che erano lì solo per aiutarli.

La richiesta d’aiuto dei volontari per i 45 cani

Grazie alla pazienza ed alla tenacia di queste persone dal cuore enorme, sono riusciti a portarli via da quel posto orribile. Subito dopo, i cuccioli sono stati trasportati nel rifugio ed adesso stanno ricevendo tutte le cure e i trattamenti di cui hanno bisogno.

Ovviamente, la loro strada per la guarigione è molto lunga. Hanno bisogno di tempo e di amore, per riuscire a dimenticare ciò che hanno passato. Tuttavia, i ragazzi hanno deciso di chiedere aiuto al mondo del web.

CREDIT: FACEBOOK

Hanno chiesto a tutti di mandare al loro rifugio delle coperte e degli oggetti per cani, che magari hanno in casa e che non usano. In più, hanno anche provato a cercare delle famiglie disposte a prendere in affidamento questi amici a quattro zampe, affinché anche loro ricevano le attenzioni che meritano.