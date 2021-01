Hanno trovato il cucciolo ferito all’interno di una trappola a 6 ore di distanza dal primo centro abitato e hanno dovuto prendere una decisione

Il povero cucciolo ferito in trappola poteva non avere il suo lieto fine. Ma per fortuna qualcuno ha riscritto il suo destino, aiutando non solo il piccolo a uscire dalla sua prigione, ma anche per portarlo in un luogo sicuro. È stato un viaggio difficoltoso, di più di 12 ore, ma il suo angelo custode non aveva intenzione di lasciarlo indietro.

Fonte Pixabay

Hanno trovato Sandy chiuso all’interno di una trappola. Lo hanno liberato da quella che era diventata una vera e propria prigione per lui. Meritava di essere portato in salvo e di trovare un luogo sicuro. E per fortuna c’era qualcuno pronto a tendergli una mano.

La storia ci arriva dal nord di Taiwan, nel Taroko National Park. Una donna aveva scattato una foto al cucciolo durante un’escursione. Poco dopo il cane si è ferito all’interno di una trappola, causando problemi gravi nelle sue zampe anteriori.

La donna, vedendo il cucciolo in quelle condizioni, ha contattato Sean McCormack, un soccorritore di cani. Dopo avergli spiegato la situazione, l’uomo si è messo in movimento per poter dare una mano a Sandy.

Sapeva che sarebbe stata dura portare in salvo Sandy e ha chiesto aiuto a Ross Tweedie, che organizza escursioni sull’isola. E gli ha chiesto aiuto per poter aiutare quel povero cane. Che tradotto significava un viaggio di 12 ore, 6 di andata e 6 di ritorno.

Il duro salvataggio del cucciolo ferito in trappola

Nonostante la sfida e le difficoltà, Sean era intenzionato a salvare Sandy. Lo ha caricato sulle sue spalle, si è fermato più volte a riposare, ma alla fine ce l’ha fatta.

Sandy non si è mai lamentato. Arrivato a destinazione, un veterinario ha dovuto amputargli le zampe anteriori. Dovrà rimanere sotto osservazione, ma si spera possa riprendersi il prima possibile.