“Hanno trovato il suo proprietario, ma io continuavo a pensare al cane. Il mattino successivo sono tornato lì e non dimenticherò mai quello che è accaduto”

Il salvataggio del cane Murphy: era stato dato per disperso insieme al suo proprietario

Questa storia arriva dal North Yorkshire, dove un uomo e il suo cane Murphy sono stati dati per dispersi. Immediatamente, un gruppo di ricercatori si è mobilitato alla ricerca dei due.

Credit: @ RedcarRNLI / Facebook

Proprio quando le temperature sono scese sotto lo zero, la scialuppa di salvataggio ha localizzato l’uomo scomparso, grazie alla termografia. Era ancora vivo! Del suo cane però non c’erano tracce.

Dopo il salvataggio, i soccorritori hanno interrotto le ricerche. Ma il mattino successivo, uno dei volontari dell’associazione Royal National Lifeboat Institution, ha deciso di recarsi sul luogo della scomparsa, insieme al suo cane Olly:

Quando la ricerca è terminata venerdì sera, ovviamente siamo stati felicissimi di aver trovato l’uomo scomparso, ma il fatto che il suo cane fosse scomparso ha lasciato un vero sapore agrodolce. Così, lunedì mattina, quando sono andato a fare una passeggiata, sono andato deliberatamente in direzione del soccorso con la debole speranza di trovare il Jack Russell.

Il salvataggio di Murphy

Durante la passeggiata, il volontario Thomas ha iniziato a sentire il lamento straziante di un cane.

Credit: @ RedcarRNLI / Facebook

Ho visto il mio cane Olly fermarsi. Aveva sentito qualcosa. Mi sono avvicinato a quella che sembrava una frana recente. È stato allora che ho sentito il suo pianto e guardando in una piccola fessura, ho visto Murphy. I suoi occhi spaventati mi fissavano, era come se volesse dirmi: ‘Ti prego aiutami’.

Credit: @ RedcarRNLI / Facebook

Le pietre erano troppo pesanti, così Thomas ha ben pensato di chiamare un suo amico e altri due volontari dell’associazione. Tutti insieme sono riusciti a liberare il cagnolino. Aveva una zampa bloccata sotto una roccia.

Grazie a queste meravigliose persone, Murphy è stato curato in una clinica veterinaria per qualche giorno e poi è potuto tornare tra le braccia della sua famiglia. La sua storia si è diffusa sul web e in pochi giorni ha fatto il giro del mondo!