Jill Ross è la proprietaria di un cane di 12 anni di nome Harley ed ha voluto condividere la sua storia sui social, perché oggi è costretta a vedere il suo cane soffrire, per colpa di persone incompetenti.

Un giorno ha deciso di portare il suo amato amico a quattro zampe dal toelettatore, ma quando è andata a riprenderlo, si è ritrovata a stringere tra le braccia un cane diverso da quello che aveva lasciato nella mani di quel personale. Il povero cucciolo non riusciva più a camminare da solo.

Quando la donna ha chiesto spiegazioni al negozio, le è stato detto che il cucciolo stava bene. Quando si è svegliato, non poteva usare nessuna delle sue zampe posteriori. Prima di prendere qualsiasi provvedimento, Jill è corsa dal veterinario, per cercare di capire cosa stesse succedendo al suo amato Harley.

Dopo una radiografia ed altri test, il medico l’ha informata che il suo cane aveva un disco della schiena danneggiato e che era necessario un intervento chirurgico e una successiva terapia fisica. Cure necessarie, ma soprattutto costose.

6.000 $ per l’intervento chirurgico e altri pagamento per la terapia fisica.

Non abbiamo prove che il telettatore sia responsabile di quanto accaduto. Speravamo che ci aiutasse almeno a pagare il veterinario, ma non succederà. Lui afferma che il mio cane avesse già quella condizione alla schiena prima dell’appuntamento per la toelettatura. E io non posso provare in nessun modo che sia successo qualcosa dentro quel negozio.