La storia che vi raccontiamo oggi è l’ennesima dimostrazione che con gli animali non si deve mai perdere la speranza. Heather è una cagnolina di piccola taglia che, quando è arrivata per la prima volta nel rifugio, viveva completamente nel terrore. Il suo timore era molto visibile e ciò si rifletteva anche nel suo modo di comportarsi.

Credit: The Dodo/YouTube

Da quando è arrivata nella struttura non ha fatto altro che rannicchiarsi in un piccolo angolo della sua gabbia e, ogni qualvolta che un umano provava ad avvicinarsi a lei, la sua reazione li scacciava via. Il suo passato di abusi l’aveva segnata così tanto che non permetteva a nessuno di avvicinarsi.

Non sapendo più come comportarsi, i ragazzi del rifugio hanno contattato una volontaria di nome Niko, chiedendole di aiutarli con questo caso difficile. Dopo aver conosciuto la storia di Heather, Niko non ci ha pensato un attimo ed ha subito accettato la sfida.

Credit: The Dodo/YouTube

Arrivata nella struttura, la volontaria ha provato ad avvicinare la cagnolina. Ma proprio come aveva fatto con gli altri operatori, la cucciola abbaiava e tentava di mordere anche la mano di Niko.

Chiunque si sarebbe arreso vedendo la reazione di quella cagnetta, ma non io. Sono rimasta lì a fare tentativi finché, alla fine, armata di pazienza e con l’aiuto di qualche snack, si è lasciata avvicinare e trascinare fuori dalla gabbia.

Niko cambia il destino di Heather

Credit video: The Dodo – YouTube

Proteggendosi con un rotolo di carta, Niko poi è riuscita a mettere una pettorina all’animale e l’ha portata a fare un giro.

Credit: The Dodo/YouTube

Da quel momento, la cucciola che fino a quel momento aveva solo sofferto, stava iniziando a capire che forse non tutte le persone volevano essere cattive con lei. Ha iniziato a provare un senso di fiducia verso Niko, cosa che aveva dimenticato che potesse accadere con un umano.

Nei mesi successivi la volontaria ha continuato a seguire passo passo la sua nuova amica a quattro zampe, finché Heather non è diventata una cagnolina educata, dolce e mansueta. Da lì a poco una amorevole famiglia si è fatta avanti per adottarla e per proseguire lo splendido lavoro che Niko aveva portato avanti con amore e dedizione. Se oggi quella cagnolina è felice, il merito è soprattutto di quella splendida ragazza di nome Niko.