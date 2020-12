Dopo tutto ciò che ha passato e tutti i traumi subiti, finalmente è arrivato il bellissimo lieto fine, anche per la piccola Bambi. I volontari hanno lavorato a lungo, per aiutarla a guarire e soprattutto per donarle una seconda possibilità di vita. Ora ha trovato anche una casa calda ed un’amica umana amorevole.

La vicenda è avvenuta diverso tempo fa. Un volontario del posto ha trovato la cagnolina, in condizioni disperate. Era sul ciglio di una strada, sporca, malnutrita ed anche coperta di piaghe su tutto il corpo.

La sua vita era in pericolo. Per questo senza rifletterci, l’ha presa tra le sue braccia e l’ha portata nel rifugio di National Animal Welfare Trust. I ragazzi, nel vederla, sono rimasti sconvolti.

Aveva molte ferite. In più, credono che sia stata gettata da una macchina in movimento, poiché aveva una lussazione molto grave alle sue zampe posteriori. Non riusciva a camminare bene, a saltare e nemmeno a correre.

Dovevano sottoporla ad un delicato intervento, ma la sua strada per la guarigione era lunga e in salita. Hanno aperto una raccolta fondi sul web e in pochi giorni, sono riusciti a recuperare il denaro necessario per l’operazione.

I volontari hanno deciso di trasferire Bambi nella clinica Hamilton Specialist Referrals. Dove è stata ricoverata per diverso tempo ed è stata sottoposta a diversi trattamenti, per poter tornare a camminare e a correre, come tutti gli altri cani.

Il lieto fine di Bambi

Una donna chiamata Carol Spencer, si è follemente innamorata della cagnolina. Infatti dopo averla tenuta in affidamento per poche settimane, ha deciso di adottarla per sempre.

L’amica umana le è rimasta vicino per tutto il tempo e soprattutto, l’ha aiutata a dimenticare tutti i traumi che aveva subito nella sua vita. Ora dopo tutto questo tempo, ha di nuovo fiducia negli esseri umani.

Bambi adesso sta bene. Lo staff della clinica ha lavorato a lungo per far guarire le sue ferite e anche per farla tornare a stare in salute. Vedere la sua bellissima trasformazione è davvero incredibile. Tutti i cani meritano una seconda possibilità di vita.