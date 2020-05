Heather salva il suo cane dall’attacco di orso affamato Heather salva il suo cane da un orso, fuori la sua abitazione

Era un giorno come un altro per una donna, chiamata Heather Willobee, di Grayling, nel Michigan, che era in casa ed aveva fatto uscire il suo cane, Lucy, nel giardino, per fare i suoi bisogni. Lo aveva sempre fatto e non era mai accaduto nulla di brutto, fino a quel pomeriggio.

In giro non c’era nulla di strano e per la signora, era normale permettere alla sua cagnolina di andare da sola fuori la sua abitazione.

Ad un certo punto, ha sentito che ha iniziato ad abbaiare molto forte. Quando Heather si è affacciata, ha scoperto cosa stava accadendo e non aveva altra scelta che intervenire.

La donna, ha notato che nel giardino c’era un orso marrone, affamato e che aveva puntato la sua cucciola. Lucy, per cercare di difendersi ha iniziato ad abbaiare, ma l’animale era molto più grande di lei.

La sua amica umana ha iniziato a scendere le scale, cercando di richiamare la cagnolina e farla tornare in casa, ma lei non aveva la minima intenzione di farlo.

E’ stato proprio in quel momento che Heather, è corsa verso di lei, l’ha presa in braccio ed è corsa di nuovo dentro. Purtroppo, però, era ferita ed aveva bisogno di cure urgenti.

Heather per poter uscire ed andare dal veterinario, ha fatto scattare l’allarme e quel rumore, ha fatto scappare l’orso e lei è potuta correre in clinica, per far curare la piccola Lucy.

Il medico, ha sottoposto la cucciola ad un delicato intervento, ma per fortuna ora sta bene ed è anche potuta tornare a casa con la sua amica umana, che le ha salvato la vita. Avrà bisogno di alcuni giorni per riprendersi, ma il medico è sicuro che ora non è in pericolo di vita e che presto tutto tornerà alla normalità.

La vicenda della donna è diventata virale poco dopo e tutti sono rimasti a bocca aperta, da come la donna ha trovato la forze ed il coraggio per riuscire a salvare la sua amica a quattro zampe.