Come già quasi tutti sanno, l’attrice Hilary Duff e suo marito Matthew Koma stanno aspettando con ansia l’arrivo del loro bambino. Proprio lei ha dato la notizia che diventerà mamma per la terza volta, sul suo profilo Instagram. Ma quella di oggi, è una notizia ben diversa. La famiglia si è allargata, ma il bambino non è ancora nato!

Credit: Hilary Duff – Instagram

L’attrice ha portato a casa un adorabile cucciolo di San Bernardo. Dopo aver dato la notizia sui social, Hilary si è trovata a dover far fronte con opinioni contrastanti. In molti le hanno fatto i complimenti, sia per aver portato un cane nella sua vita, sia per averlo fatto nonostante sia incinta. Solitamente le donne in gravidanza hanno paura di convivere con un animale.

Credit: Hilary Duff – Instagram

Altri fan, invece, non hanno apprezzato la scelta dell’attrice. Un San Bernardo è un cane di razza, che solitamente si acquista, soprattutto così piccolo e di certo non si salva in un rifugio.

Gli altri cani di Hilary Duff

Credit: Hilary Duff – Instagram

Hilary non ha ancora rivelato la provenienza del cucciolo, ma soltanto che si chiama Koma. Il nuovo amico peloso va già d’accordo con i suoi figli, come si può vedere dalle dolcissime immagini pubblicate e con l’altro cane di casa. Momo è stato adottato dalla famiglia nel 2017, dal rifugio Love Leo Rescue. Nella vita dell’attrice c’è anche Lucy, un anziano cane sempre salvato da un rifugio. Perché questa volta, Duff avrebbe dovuto scegliere di comprare un cane?

Credit video: RED CACHE WORLD – YouTube

I suoi numerosi fan sono ansiosi di ricevere una sua risposta. Anche se la maggior parte è convinta che provenga da qualche allevamento o da qualche negozio, nessuno sa quale sia davvero la provenienza di Koma. Siamo certi che presto Hilary Duff farà chiarezza e racconterà sui suoi social, la storia dell’adozione del cucciolo di San Bernardo.