Dopo 866 giorni nel rifugio, la piccola Charlize è stata adottata: i suoi amici umani fanno il possibile per renderla felice

Ogni cane merita di avere una seconda possibilità di vita. Questo infatti è ciò che è accaduto alla piccola Charlize, che dopo 866 giorni nel rifugio, ha trovato una famiglia disposta ad adottarla. Ora è felice e tutto ciò che desidera è poter stare con i suoi amici umani, che fanno il possibile per farla sentire amata e protetta.

CREDIT: DELAWARE SPCA

Questa cucciola a quattro zampe è stata abbandonata in quel posto, lo scorso 7 luglio 2018. Da quel momento i volontari si sono impegnati per farle dimenticare il trauma che aveva subito.

Il desiderio della cagnolina era solo quello di poter tornare nella sua abitazione, con le persone che amava di più al mondo. Però, loro non ne volevano sapere di lei.

Hanno deciso di abbandonarla, poiché hanno detto che era troppo vivace e non avevano più intenzione di tenerla. Charlize purtroppo, ha sofferto molto per ciò che ha vissuto.

CREDIT: DELAWARE SPCA

Lei era molto legata ai suoi amici umani ed infatti i volontari hanno lavorato a lungo per farle dimenticare la triste separazione. Per tutto il tempo, è rimasta chiusa in un box ed aveva difficoltà a farsi conoscere.

Un giorno un ragazzo del posto, ha deciso di portarla a fare una passeggiata e proprio a quel punto, ha iniziato ad aprirsi. Hanno scoperto che amava correre e giocare. Voleva solo sentirsi amata e protetta.

Il lieto fine di Charlize

CREDIT: DELAWARE SPCA

Pochi mesi fa, un uomo chiamato Matthew, dopo essere tornato dal dispiegamento ha acquistato una casa, insieme alla sua compagna Anna. Il loro desiderio in quel momento, era solo quello di poter adottare un cucciolo.

Sono andati nel rifugio e nel momento in cui hanno incontrato la piccola Charlize, si sono follemente innamorati di lei e del suo sguardo dolce. Il veterano dell’esercito, ha detto che aveva qualcosa di diverso da tutti.

CREDIT: DELAWARE SPCA

Hanno firmato in fretta i moduli per la sua adozione e l’hanno portata nella loro abitazione. Sin da subito hanno instaurato un legame speciale ed ora sono diventati inseparabili. La cucciola ama anche dormire nel letto con i suoi amici umani.