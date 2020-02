Hima, il gattino che ha commosso il mondo con il suo amore (VIDEO) La storia di Hima, il gattino che con il suo gesto affettuoso e ricco d'amore è riuscito a commuovere il mondo: il video che ha già fatto il giro del web

Oggi vogliamo mostrarvi il video di Hima, un gattino che con un suo gesto è riuscito a commuovere il mondo intero. Le immagini che stiamo per mostrarvi hanno infatti fatto il giro del web, proprio perché sono in grado di dimostrare di quanto amore siano capaci i nostri amici a quattro zampe.

Quante volte abbiamo sentito parlare della credenza che vede i gatti come animali insensibili e opportunisti? Animali che non sono in grado di affezionarsi a noi esseri umani e che accettano la nostra compagnia solo per una questione di opportunismo. Solo perché possiamo dare loro cibo e un tetto sopra la testa.

Eppure, chiunque tra voi abbia un felino a fargli compagnia nella propria vita sa benissimo che non è così. I gatti non solo sono animali in grado di provare amore e affetto, ma sanno anche dimostrarlo con gesti inaspettati.

Hanno un modo tutto loro di dimostrare il loro affetto, ma non per questo dobbiamo credere che non siano in grado di provarlo. E il video che stiamo per mostrarvi è in grado di dimostrarlo. E proprio per questo, è riuscito a fare in pochissimo tempo il giro del web e dei vari social network.

Il protagonista del video è Hima, un gattino che vive una vita felice. Vive in Asia insieme alla sua famiglia ed è il migliore amico della più piccola della casa, la bambina protagonista di questo video.

Nelle immagini si vede la piccola sbattere un piede contro una sedia. Un gesto che ovviamente le provoca un grandissimo dolore. La bambina inizia quindi a piangere e il suo amico a quattro zampe va subito a confortarla.

La madre delle piccola ha deciso di riprendere il tenero gesto e il video ha fatto così il giro del web. Tra l’altro Hima è anche un gatto molto famoso sul web. Ha un account Instagram seguito da più di 4mila follower. Amato in famiglia e anche sui social. Cosa volere di più?

