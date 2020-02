Il gattino Zara e la sua conversazione con un bambino: il video divertente La storia di Zara, il gattino migliore amico di un bambino con cui adora fare lunghissime conversazioni: il video virale delle loro divertenti "chiacchierate"

Si chiama Zara il gattino protagonista del video di oggi ed è un felino che, in pochissimo tempo, è riuscito a divertire moltissimi utenti del web. Sappiamo tutti molto bene che l’avvento dell’era di Internet e del mondo dei social network ha rivoluzionato non solo le nostre vite, ma anche quelle dei nostri amici a quattro zampe.

Da un lato, perché grazie alla potenza della diffusione dei vari Facebook e Instagram, le storie di animali in cerca di una casa riescono a raggiungere più persone. E questo non fa che aumentare le loro possibilità di adozione e di una vita felice.

Dall’altro perché ormai sono tantissimi i cani e i gatti che sui social sono delle vere e proprie celebrità. Ci sono animali famosi per il loro aspetto e altri che hanno fatto il giro del web grazie ad un loro comportamento strano. Come ad esempio il video del gatto che risponde alla sua mamma.

E anche il video del gattino Zara ha fatto in pochissimo tempo il giro del web. Perché? Perché oltre a divertire, lancia anche un altro importante messaggio. Quante volte sentiamo parlare dei gatti come animali insensibili o opportunisti?

Animali che vivono con noi esseri umani solo per una convenienza e non per amore. Eppure, a guardare le immagini del gattino Zara e del suo amico, un bambino di nome Brody, proprio non si direbbe.

Zara e Brody vivono con la madre di quest’ultimo, Lindsey Needham. La donna ha sempre saputo che tra il suo amico a quattro zampe e suo figlio ci fosse un rapporto davvero speciale. Fin dall’arrivo di Brody a casa, Zara si è sempre mostrata molto affettuosa con il piccolo.

E con il passare del tempo, la loro amicizia è cresciuta e si è rafforzata sempre di più. E a dimostrazione del loro incredibile rapporto, c’è anche il video di cui vi abbiamo parlato. Le immagini mostrano il gattino Zara entrare in camera di Brody durante la notte e intrattenere con lui una particolarissima conversazione.

Guarda anche il video del gatto che si porta dietro la sua coperta da cucciolo ovunque