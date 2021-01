“Ho provato a dirgli che sarebbe andato tutto bene e che presto sarei tornato, ma lui ha deciso di fare di testa sua…”

Il racconto di oggi ci arriva da una città della Turchia e parla della splendida amicizia tra un cagnolino di nome Bancuk e il suo amato padroncino, il signor Senturk. I due sono sempre stati inseparabili e la vicenda di cui si sono resi protagonisti, ne è la chiara dimostrazione.

Credit: Screenshot, Guardian News YouTube

Tutto è iniziato quando, un giorno, il Signor Senturk si è sentito poco bene. Per lui è stato necessario fare una chiamata d’emergenza all’ospedale della città, che ha provveduto subito a mandare un’ambulanza.

Quando gli operatori sanitari hanno caricato l’uomo sul veicolo di soccorso, il povero cagnolino non riusciva a capire cosa stesse succedendo. Ha visto quegli uomini portare via il suo papà e non riusciva a spiegarsi il perché, ma la cosa non gli è piaciuta affatto. Senturk ha provato a dirgli che sarebbe andato tutto bene e che sarebbe tornato presto, ma lui non capiva.

Credit: Screenshot, Guardian News YouTube

impaurito e preoccupato da quanto stava accadendo, Bancuk è riuscito a scappare da casa ed ha rincorso l’ambulanza fino all’ospedale.

Bancuk aspetta Senturk fuori l’ospedale per 6 giorni

Il cucciolo ha visto il suo amato papà entrare dalla porta dell’ospedale e ancora non capiva cosa gli fosse successo. Così, da fedele amico quale è, ha deciso di attenderlo pazientemente fuori dalla porta. La figlia di Senturk, Aynur Egeli aveva visto il cagnolino fuggire e inseguire il mezzo d’emergenza, così a sua volta lo ha inseguito ed ha provato a prenderlo e riportarlo a casa.

Tutti i tentativi della donna di riportarlo a casa, però, risultavano vani. Bancuk ogni volta trovava il modo di scappare di nuovo e di tornare fuori da quella porta, per aspettare il suo amato papà. Anche i medici e gli infermieri dell’ospedale hanno notato questo cucciolo aspettare per ore fuori dalla porta:

Viene tutti i giorni alle 9 del mattino e rimane fuori ad aspettare fino al calar della notte. Quando la porta scorrevole si apre, lui non fa altro che infilare la testa per guardare meglio, ma non si permette mai di entrare.

Credit: Screenshot, Guardian News YouTube

Dopo 6 giorni di trepidante attesa e centinaia di persone che entravano e uscivano da quella porta, Bancuk ha visto arrivare finalmente colui che aspettava con così tanto ardore. Il video (sopra) della loro riunione, non ha bisogno di molte spiegazioni.