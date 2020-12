“Ho sentito la donna urlare disperata e quando mi sono avvicinato, ho capito il motivo. Volevo intervenire, ma da solo non ce l’avrei mai fatta, così…”

Un uomo nota una donna che cerca aiuto per salvare il cane Charlea bloccato nel fango e decide di intervenire

Il salvataggio del cane Charlea arriva dal Galles ed ha fatto il giro del mondo in pochissime ore. Era un normalissimo giorno per un uomo di nome Hayley Edgar. Stava tornando a casa con le sue due figlie, quando ha notato qualcosa di strano. Un cane era rimasto intrappolato nella sabbia e non riusciva a liberarsi. La sua padrona continuava a chiamarlo disperata.

L’uomo ha deciso di fermarsi e di fare qualcosa per aiutare la povera signora e il suo amico a quattro zampe. Ha attirato l’attenzione di alcuni ragazzi che si trovavano dall’altra parte del campo, che sono presto arrivati in loro soccorso.

L’intero salvataggio è stato documentato su Facebook da diversi post pubblicati da Edgar. L’uomo ha voluto elogiare quei ragazzi e rivolgersi ai loro genitori, perché una scena del genere non si vede tutti i giorni.

Se uno di questi ragazzi è tuo figlio, tornerà a casa pieno di fango. E se fosse mio figlio, probabilmente non ne sarei molto felice. Ma quello che hanno fatto, mi ha reso così orgoglioso, che ho pianto mentre me ne andavo.

Mi sono fermato in soccorso di una donna di nome Gillian Traylor. Il suo labrador color cioccolato, Charlea, è rimasto intrappolato nella sabbia e più cercava di liberarsi, più affondava.

La signora si è fatta prendere dal panico, poi ho chiamato questi ragazzi e loro non hanno esitato. Si sono precipitati dal cane e tutti insieme, sono riusciti a liberarlo e a salvargli la vita. Meritano di sapere che sono delle persone fantastiche.

Il ringraziamento per gli eroi che hanno salvato Charlea

I giovani adolescenti hanno inizialmente cercato di tirare fuori Charlea, tirandolo per il collare, ma il cane è scivolato via. Uno dei ragazzi si è poi addentrato più a fondo nel fango e ha iniziato a spingerlo da dietro. Alla fine, sono riusciti a tirare fuori l’animale spaventato e a ricondurlo tra le braccia della sua mamma preoccupata.

Grazie ai numerosi post pubblicati da Edgar e alle foto del salvataggio, questi ragazzi che hanno fatto di tutto per aiutare un cane, sono stati definiti degli eroi. Le loro immagini si sono diffuse in ogni parte del mondo ed hanno ricevuto un incredibile numero di messaggi di ringraziamento.