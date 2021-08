Hola, la cagnolina lanciata da un'auto in corsa a Menfi e la sua amica Micia sono pronte per una nuova vita con la loro famiglia

Ricordate Hola, la cagnolina gettata da un’auto in corsa per le strade di Menfi? È stata salvata dai meravigliosi angeli dell’associazione Oasi Ohana e grazie al loro amore e alle loro cure, è tornata a stare bene.

Credit: Oasi ohana: i pelosi di Chiara – Facebook

Inizialmente, le sue condizioni avevano destato molta preoccupazione. Hola aveva le convulsioni. Poi il veterinario ha scoperto che era cieca e aveva contratto anche la parvovirosi.

Per tutto il tempo ha potuto contare su qualcuno di speciale, la gattina Micia. Tra la cagnolina e Micia si è instaurato un rapporto speciale. Tanto che quando per la cucciola è finalmente arrivato il momento dell’appello per l’adozione, i volontari hanno deciso di non separarle. La nuova famiglia di Hola avrebbe dovuto adottare anche Micia.

Credit: Oasi ohana: i pelosi di Chiara – Facebook

Ora finalmente è arrivata la bellissima notizia e vedere come Hola è cresciuta ha scaldato il cuore di tutti.

Hola e Micia adottate

HOLA E MICIA SONO STATE ADOTATTE! Hola, la mia bambina e Micia, la sua amichetta che secondo me l’ha aiutata a sopravvivere prima alla cecità e poi alla parvovirosi, SONO UFFICIALMENTE ADOTTATE. Partiranno il 24 agosto per Osnago, Lecco. Il cuore mi scoppia di gioia, piango, rido, piango di nuovo e rido quando guardo la sua faccia buffa. In questo momento il mio pensiero va a Francesca Orsini, che per tutti questi mesi si è fatta personalmente carico di Hola e Micia. Le ha tenute con se fino ad oggi, a casa sua, curandole come fossero due bambine piccole a cui insegnare tutto e, nel caso di Hola, aiutandola a scoprire un mondo che non può vedere ma solo percepire.

Credit: Oasi ohana: i pelosi di Chiara – Facebook

Un grazie speciale anche a ERminia Beltramini che ha curato la dedicata fase del preaffido e alla nuova mamma Paola, a cui affidiamo una coppia di pazzerelle a cui abbiamo dedicato tutte noi stesse e che hanno ricevuto una valanga di affetto da tutta Italia.

Ormai la cattiveria dell’essere umano non ci meraviglia più. Noi ci auguriamo che chiunque abbia gettato Hola da quella macchina in corsa venga punito dalla vita stessa e si ritrovi a guardare le foto della bellissima cucciola che è diventata.