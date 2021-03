Husky ama la neve così tanto da impedire al proprietario di rimuoverla

Questa è la storia di un simpatico cagnolone che dopo una nevicata era al settimo cielo, anche perché è risaputo che adorano la neve. Ma non potete nemmeno immaginare fino a che punto. Questo Husky ama la neve così tanto che quando il proprietario decide di toglierla intorno a casa, lui si piantona per fare in modo che rimanga ancora un po’ lì.

Fonte Pixabay

Questo Husky siberiano è così innamorato della neve che non vuole assolutamente che se ne vada. E difende quel bianco candido di fronte al suo papà umano che invece vorrebbe dare una ripulita in giro.

Buster è un bellissimo cane di razza Husky siberiano che vive nella città di Setor Catharines, in Canada. Ama tantissimo la neve, che per lui rappresenta la perfezione. Questo cane pensa che l’unica cosa bella nella vita è proprio la neve, perché è amore e vita.

Buster vorrebbe continuare a giocare in eterno con la neve e ne approfitta quando ce n’è. E infatti non si capacita del fatto che il papà a due zampe abbia deciso di toglierla da intorno a casa.

Michael Kapusty, proprietario del cane, non conosceva questo aspetto del suo cucciolo. Quella era stata la prima nevicata dell’anno e Buster non aveva nessuna intenzione di farsela portare via.

Husky ama la neve e fa di tutto per difenderla e tenerla lì con se

L’uomo alla fine ha pulito tutto intorno a casa, anche se Buster ha resistito fino all’ultimo senza muoversi dal suo piccolo cumulo di neve. Alla fine era un po’ triste.

Per fortuna per il cane Buster, però, fuori da casa nessuno aveva portato via la neve e ce n’era così tanta da perdere completamente la testa. Intanto il cucciolo di Husky è diventato una vera e propria star sui social, visto che il video in cui difende la sua neve ha fatto il giro del mondo.