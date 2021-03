Rabbia sui social. Il cane rimane incastrato con la testa in un barattolo: invece di aiutarlo inizia a ridere e registra la scena con il cellulare

Uno spiacevole episodio si è recentemente diffuso sul web ed ha fatto infuriare migliaia di persone. Una ragazza di 17 anni, star su Tik Tok, è stata accusata di maltrattamento nei confronti degli animali, dopo la pubblicazione di un video sulla piattaforma.

Credit: Tik Tok -Lauren Kettering,

Lauren Kettering, questo è il suo nome, ha ripreso il suo cane Rocky con la testa incastrata in un barattolo. Invece di aiutarlo, ha preso il cellulare per registrare la scena ed ha iniziato a ridere.

Il suo video, dopo la pubblicazione su Tik Tok, ha raggiunto oltre 6 milioni di visualizzazioni. Tantissime le persone che hanno espresso la propria rabbia, il proprio disgusto e anche la propria preoccupazione per quel povero cagnolino. Da qui è partita la denuncia nei confronti di Lauren.

Credit: Tik Tok -Lauren Kettering,

La 17enne si è giustificata affermando che cane non è stato mai messo in pericolo: aveva abbastanza spazio per liberarsi dal barattolo.

Dopo la bufera sul web, Lauren ha rimosso il video da TikTok. Ma la bufera non si è fermata, perché qualcuno aveva già provveduto a fare screenshot o a salvare il video, per poi ripubblicarlo su altri social network.

Non è ancora noto se la 17enne sia stata denunciata anche alle autorità e cosa le accadrà adesso.

Il maltrattamento nei confronti degli animali è un reato vero e proprio e come tale è punibile dalla legge.

I commenti contro la ragazza di 17 anni

Anche se Lauren Kettering ha assicurato che il suo cane non stava soffrendo e aveva abbastanza spazio per la sua testa, gli utenti continuano a darle contro.

Deve essere stato davvero traumatico per il cane. Se fosse successo a me, non avrei riso, ma sarei impazzito e avrei cercato di aiutarlo.

Credit: Tik Tok -Lauren Kettering,

Il tuo cane è in pericolo e la prima cosa che fai e prendere il cellulare e fare un video per Tik Tok? Ringrazio il Signore che il cane non sia soffocato.

Non sei normale. Hai registrato il tuo cane mentre rischiava di morire e te la ridevi.

Questi sono soltanto alcuni dei commenti che la 17enne ha ricevuto… tra i più tranquilli!