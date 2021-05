Un Husky distrugge una torta di compleanno mentre tutti in casa sono distratti. In un attimo di disattenzione, il cane è arrivato al dolce, che era stato lasciato incustodito sul tavolino insieme a tutti gli altri accessori pronti per essere immortalati in splendidi scatti per celebrare la festa. Mentre la festeggiata si vestiva, il cucciolo ha fatto uno spuntino.

Fonte Pixabay

Bartholomeu, per tutti Bartho, è un adorabile Siberian Husky che vive con la sua famiglia umana nel Minas Gerais, stato del Brasile situato nella regione geografica del Sudeste che ha per capitale Belo Horizonte.

Il 15 aprile scorso a casa di Bartho tutto era pronto per festeggiare un 25esimo compleanno. La sua famiglia era eccitata e aveva preparato tutto quanto: addobbi, manicaretti, persino la torta di compleanno con le candeline. Peccato che l’abbiano lasciata incustodita e decisamente alla portata del cagnolino famelico.

Bartholomeu mentre era solo ha raggiunto la torta di compleanno e l’ha divorata. Non tutta, solo metà. Caroline era tornata a casa e l’aveva appoggiata sul tavolo per andare in camera a prepararsi. Si stava cambiando d’abito mentre il suo cane si abbuffava alle sue spalle.

Non è stata via molto, in realtà. Ma il tempo è stato sufficiente a Bartholomeu per far sparire la torta. Nel video, diventato ben presto virale su TikTok dove è stato condiviso, Caroline si chiede se la torta sia esplosa da sola o se c’è un ladro di dolci in casa.

Fonte TikTok barthohusky

Husky distrugge la torta di compleanno mantenendo comunque un’aria innocente

La ragazza ha subito capito chi fosse il colpevole. Anche se Bartho ha sempre fatto finta di niente, il vago, nonostante l’evidente macchia di cioccolato sul suo muso.

Fonte TikTok barthohusky

Il video ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, di reazioni e anche di commenti. Tutti hanno sorriso della vicenda. Chissà se anche la festeggiata si è fatta una risata oppure no.