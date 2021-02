Husky paga il fattorino dell’acqua e diventa una star su TikTok

Anche i vostri cani vi aiutano in casa e magari vi sostituiscono quando voi siete fuori e attendete qualche consegna importante? Oggi vi mostriamo un video davvero divertente che ha letteralmente fatto il giro del web. Il filmato mostra l’Husky che paga il fattorino per l’acqua dopo la consegna. E in tutto questo il gatto di casa che fa? Si fa gli affari suoi.

Fonte Pixabay

Il video virale è stato pubblicato su TikTok dall’account furryy_tales. E mostra una scena davvero esilarante. Il fattorino che deve consegnare l’acqua in questo appartamento suona e si aspetta di trovarsi di fronte il padrone di casa. Invece ad aprirgli è un cane.

L’Husky siberiano deve essere stato addestrato dal suo proprietario, per aprire al fattorino in sua assenza. Non solo il cane apre la porta al ragazzo delle consegne, ma lo paga anche, prendendo i soldi, udite udite, custoditi dal gatto di casa, che in tutto questo trambusto non si muove dal suo posto.

Nel video si vede perfettamente il momento in cui il cane apre la porta e sembra pure spaventare il fattorino che si trova evidentemente impreparato a quel padrone di casa. Il giovane lascia poi il boccione dell’acqua in casa.

Fatto questo, ecco che l’husky corre vicino al gatto dove evidentemente il proprietario ha lasciato i soldi. E li porta al fattorino, che li prende di tutta fretta, prima di richiudere la porta, ancora un po’ intimorito da tutta quella scena surreale.

Husky paga il fattorino e il gatto dorme sonni tranquilli

Il video è diventato virale in breve tempo su TikTok. A far sorridere la scena del cane che obbedisce al suo proprietario che gli ha chiesto un favore. Ma anche il gatto che, francamente, se ne infischia.

La prossima volta almeno il fattorino sarà preparato, perché questa volta ci è sembrato un pochino preoccupato dalla situazione!