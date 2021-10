Il buffo Siberian Husky protesta in un video diventato virale ed è davvero singolare il modo che utilizza per chiedere alla sua mamma umana di non smettere di farle le coccole. Lui semplicemente sbatte le zampe sul divano. Anche in questo caso l’impresa del quattro zampe in questione è stata immortalata in un video che ha fatto il giro del web.

In pratica nel video si vede questo Siberian Husky di nome Cash sdraiato a pancia in su accanto alla poltrona dove siede la sua umana, Meghan Vaughan. Una delle zampe posteriori del cane è appoggiata proprio di lato alla poltrona. Così la sua umana non deve far altro che allungare il braccio per coccolarlo.

Ma quando Meghan Vaughan smette ecco che Cash sbatte quella zampa sulla poltrona, come a chiederle di continuare. La scena si ripete più volte, quindi si tratta di un gesto intenzionale da parte del cane per chiedere alla sua umana di non smettere di coccolarlo.

La donna ovviamente ride di questa situazione, il che si trasforma in un rinforzo positivo (è quando si premia il cane con un premietto in cibo, una coccola o una lode in modo che capisca che quel comportamento è buono e che può ripeterlo in futuro magari su nostra richiesta) per il cane che ha imparato che se batte la zampa sul divano, ecco che le coccole riprendono.

Il video dell’Husky che protesta è diventato virale

Ovviamente il video ha ricevuto tantissime reaction e commenti positivi, ma è lecito chiedersi chi abbia addestrato chi: è la donna ad aver addestrato involontariamente il cane a compiere questo gesto per richiedere coccole o è stato piuttosto il cane ad addestrare la donna a coccolarlo quando sbatte il piede sulla poltrona?

Non c’è niente da dire a questo cane piace proprio essere accarezzato sulle zampe. Curiosamente questo suo comportamento ricorda molto quello di un gatto, ma le coccole piacciono a tutti, che si tratti di un tenero gattino o di un imponente Siberian Husky.

