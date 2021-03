I cani capiscono i nostri stati d’animo? Questa è la domanda che tutti i proprietari si fanno ogni giorno, perché sembrano davvero percepire le nostre emozioni e i nostri sentimenti. Sembra proprio che siano in grado di capire quello che stiamo passando ed essere sempre pronti a darci una zampa. La scienza ci dice che non sono solo nostre supposizioni.

Fonte Pixabay

Cosa sono in grado di fare i cani? Sono in grado di stare al nostro fianco senza pretendere nulla in cambio, ma donando ai proprietari tutto l’amore di cui hanno bisogno per affrontare ogni giornata.

Quando un cane arriva nella vita di una persona la stravolge continuamente, gioendo quando c’è da gioire e consolando quando c’è da consolare. Quando Fido fa la differenza per ognuno di noi?

Come i cani percepiscono i nostri stati d’animo

Un cucciolo, ad esempio, è in grado di comprendere se il suo proprietario è felice oppure sta attraversando un momento delicato della sua vita. I cani diventano più empatici, si fanno coccolare di più e non ci lasciano mai soli.

Ad esempio succede dopo che la famiglia umana ha dovuto affrontare un lutto: i cani sanno come starci vicino e sanno cosa fare per poter fare in modo che i proprietari umani ritrovino un po’ il sorriso.

Fonte Pixabay

Secondo gli esperti, il cane ci riesce perché ama e sa identificarsi alla perfezione con il suo padrone e con le sue emozioni. Inoltre sa riconoscere le tristezza e anche il pianto umano, ricollegandolo a un’emozione di tristezza.

Fonte Pixabay

Il cane in questi casi reagisce diventando al tempo stesso sia più affettuoso sia più presente. Si struscia sulle gambe del suo essere umano, cerca di attirare la sua attenzione, avvicina il suo muso al viso per leccarlo e consolarlo.

Ancora c’è qualcuno che stenta a credere perché i cani sono i migliori amici dell’uomo?