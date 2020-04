I cani possono fiutare il Coronavirus? La spiegazione dei primi studi Covid-19, cani fiutano il virus? La spiegazione degli esperti

Il mondo si trova nel pieno di un’emergenza sanitaria a causa del Coronavirus, che si sta diffondendo giorno dopo giorno e che ha costretto le persone a chiudersi in casa, per evitare il contagio. Non molte ore fa, è giunta una nuova notizia, che attesterebbe che secondo gli iraniani, i cani potrebbero fiutare il Codiv-19.

Il tutto è stato spiegato dal portavoce della ricerca Hamidreza Shiri. Da circa 2 settimane, all’interno di un centro di addestramento cani, quest’ultimi sono stati addestrati a riconoscere il temuto virus: “grazie alla ricerca abbiamo dimostrato che i cani non vengono contagiati dal coronavirus e adesso addestriamo diverse razze, visto che non sappiamo quale sia quella con il miglior fiuto, come labrador, pastori tedeschi e golden retriever, per fiutare il coronavirus“, ha spiegato.

“Non sappiamo ancora se il virus abbia un odore specifico, ma sappiamo che le altre malattie respiratorie cambiano l’odore del nostro corpo, quindi c’è la possibilità che lo faccia anche il Covid-19. Se così fosse, i cani saranno in grado di individuarlo e questo nuovo strumento di diagnosi, potrebbe rivoluzionare la risposta al coronavirus”, ha dichiarato invece James Logan, capo del dipartimento della sezione malattie presso la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

È ancora un’ipotesi e ci sono ancora degli studi in corso, ma se davvero i nostri amici a quattro zampe saranno in grado di fiutare il Coronavirus, potrebbero aiutare gli umani a trovare 750 persone positive ogni ora.

In questo periodo di emergenza sanitaria, le persone per evitare di essere contagiate, sono state costrette a rinchiudersi in casa e ad uscire soltanto per ragioni di necessità, come per andare a lavorare, per andare a fare la spesa o andare in farmacia e per motivi di salute.

Hanno riguardato molto attentamente anche le proprie abitudini d’igiene, iniziando ad utilizzare alcol e prodotti disinfettanti per le superfici dell’ambiente in cui vivono, portando sempre dentro la borsa o in tasca un gel disinfettante e uscendo indossando guanti e mascherina.