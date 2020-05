I cani proteggono la mamma umana incinta Cane proteggono tutto il giorno la mamma umana rimasta incinta perché tutto vada bene

Questi adorabili cani hanno una missione: da quando la loro mamma umana è rimasta incinta non l’hanno mai lasciata da sola e a turno o insieme si impegnano ogni giorno solennemente a proteggerla affinché tutto possa andare bene.

Rocky e Diogee sono gli angeli custodi in terra di Jess Cristoffers, la loro mamma umana, e del bambino che porta al suo interno.

Sono diventati praticamente ossessionati da quel pancione che vedono crescere e non perdono l’occasione per stare accanto a Jess per darle tutto il conforto di cui ha bisogno. Soprattutto Rocky, un mix con un dalmata, è inseparabile dalla donna.

Entrambi si divertono a rimanere accanto a lei e a riposare sul pancione: praticamente trascorrono così gran parte della giornata, quasi a voler creare sin da subito un legame con quel cucciolo d’uomo che presto arriverà ad allargare la famiglia.

Man mano che la gravidanza andava avanti, Rocky e Diogee si sono sempre più fatti protettori in casa di Jess. Dei veri e propri bodyguard a quattrozampe, insomma.

Rocky era da poco arrivato in casa: era stato adottato per dare un fratello a Diogee, così da tenersi compagnia e farsi coraggio quando sarebbe arrivato il bambino. Di sicuro la nascita di un neonato comporta molti cambiamenti in casa e i cani possono soffrirne. Ma sono in due e hanno deciso di diventare gli angeli custodi di mamma e bebè, visto che non lasciano mai Jess.

I cani hanno capito che qualcosa sta cambiando nel corpo di Jess e hanno capito che qualcosa succederà a breve. Per questo le stanno vicino e sono più protettivi nei suoi confronti. Sono una squadra e non le permettono di stare mai da sola.

Rocky passa il giorno a riposare sulla pancia di Jess, mentre Diogee dà un’occhiata in casa e fuori casa per controllare che sia sempre tutto a posto. Cosa non si farebbe per far star bene la propria mamma umana.