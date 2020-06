I cani sognano? Ecco la risposta e tutto ciò che c’è da sapere sul sonno di Fido Tutto ciò che c'è da sapere sul sonno degli amici a quattro zampe: i cani sognano?

In molti si sono sempre posti una domanda: i cani sognano? Tutti gli esseri viventi dormono, per recuperare le forze e le proprie energie. Il sonno è molto importante per scaricare le tensioni e anche per la memoria. Così come l’essere umano, anche il cane dorme, ma la domanda è: sogna?

Sono stati diversi gli studi che hanno cercato di dare delle risposte a questa curiosità. Sembrerebbe che il sonno del cane non sia così diverso da quello dell’uomo! Cosa vuol dire?

Gli esperti hanno cercato di studiare le onde cerebrali di questi amici a quattro zampe, mentre dormono ed hanno evidenziato due diverse fasi.

La prima fase riguarda il sonno a onde lente. Si tratta della fase di sonno leggero, quando il cane entra in uno stato di rilassamento. Tutto diventa più lento, il battito del cuore e la respirazione. È un sonno che può essere interrotto con il minimo rumore improvviso. Questa fase è solitamente quella dei riposini durante il giorno. Il cane in questo caso non passa alla seconda fase, quella del sonno profondo, perché è consapevole del fatto che sia giorno e che deve stare attento ad ogni minimo pericolo che lo circonda.

La seconda fase, appunto, è quella del sonno profondo o REM. Il cane si addormenta profondamente, rilassandosi in modo totale, scollega l’attività celebrale e la percezione di ogni elemento esterno che lo circonda. In questa fase i cani sognano!

È impossibile avere delle prove per sapere cosa sognano con certezza, ma gli esperti credono che utilizzino la memoria e rivivano le proprie esperienze, così come accade anche all’uomo. Potrebbero sognare un esperienza già vissuta o una situazione a loro familiare, quotidiana, come il pasto, la passeggiata, la propria famiglia…

Quando il cane piange, durante la fase del sonno profondo, potrebbe significare che sta sognando qualcosa di spiacevole o triste.