I capricci del piccolo Bosley I capricci del piccolo Bosley, diventati virali sul web

Nelle nostre vite ormai, i cuccioli a quattro zampe, sono diventati davvero importanti ed ognuno di noi, fa del tutto per farli sentire protetti ed al sicuro. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di farvi vedere la reazione del piccolo Bosley, quando il suo amico umano lo ha messo sul seggiolino.

Il bull dog francese, è molto conosciuto per essere molto testardo e per non approvare sempre le scelte dei loro familiari e questo infatti, è il caso di questo cane.

Il piccolo Bosley, quel giorno è uscito con il suo amico umano, per fare delle commissioni e l’uomo, voleva fare il possibile per tenerlo al sicuro.

Proprio per questo motivo, ha deciso di metterlo sul suo seggiolino nel sedile anteriore della sua auto, ma il piccolo non aveva la minima intenzione di rimanere lì.

Il desiderio del cane era solo quello di poter stare vicino al suo amico umano, al posto di guida. Infatti, ha iniziato a piangere ed a abbaiare.

Non riusciva più a stare fermo. Muoveva la testa ed emetteva degli stranissimi versi. Per questo, il ragazzo ha deciso di registrare tutta la scena e di pubblicarla sul web. Voleva farla vedere a tutti i suoi amici, ma non credeva che la sua clip sarebbe diventata presto virale.

Molte persone che hanno adottato questa razza di cane, si sono riviste in questa scena, ma la cosa che ha sorpreso tutti è che durante la clip, mentre Bosley si stava lamentando è uscito un altro cucciolo, che si è svegliato a causa dei capricci del suo fratellino a quattro zampe. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Scene del genere lasciano sempre a bocca aperta tutti gli amanti degli animali. Infatti questo filmato ha avuto moltissime visualizzazioni.

Voi cosa ne pensate di ciò che è accaduto nell’auto? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.

