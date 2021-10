Avevano solamente 3 settimane di vita, quando i cuccioli abbandonati sono stati trovati vicino al secchio della spazzatura. Per fortuna grazie alle cure e alle attenzioni di un gruppo di volontari, ora sono tornati a stare bene ed hanno anche trovato delle famiglie amorevoli disposte ad adottarli.

L’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa. Negli anni sono nate migliaia di associazioni che stanno cercando di combatterlo, ma sembra essere un lavoro quasi impossibile.

Tutto è iniziato una mattina. Uno dei ragazzi era nel rifugio di Dog Rescue Shelter ed era impegnato nelle solite faccende.

Tuttavia, appena è uscito fuori per gettare la spazzatura, ha notato uno strano contenitore vicino al secchio. La sera prima non c’era. Per questo è andato in fretta a controllare se ci fosse qualcosa all’interno.

Quando il volontario si è avvicinato meglio, ha scoperto che purtroppo dentro c’erano due cuccioli abbandonati. Erano molto piccoli e spaventati. Avevano anche freddo poiché avevano passato fuori la notte. Dai filmati di sorveglianza hanno visto che un uomo li aveva lasciati lì la sera precedente.

Il salvataggio dei cuccioli abbandonati

I ragazzi si sono messi in fretta al lavoro per aiutarli. Il medico dopo un’accurata visita, ha scoperto che avevano circa 3 settimane e che avevano ancora bisogno della loro mamma per crescere sani e in salute.

In quel momento al rifugio non c’era nessuna cagnolina che potesse prendersi cura dei piccoli. Per questo i volontari hanno dovuto aiutarli dandogli il biberon ogni 3 ore.

Grazie alle attenzioni di queste persone dal cuore enorme, i due piccoli a quattro zampe sono cresciuti sani e in salute. Hanno anche trovato delle famiglie umane dolci ed amorevoli disposte ad adottarli. Adesso sono felici della seconda possibilità di vita che hanno avuto.

Le forze dell’ordine nel frattempo stanno provando a trovare il responsabile di questo gesto crudele, ma dal filmato la targa del veicolo non si vede bene.

