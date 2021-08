Un grave perdita è avvenuta nei giorni scorsi per il rifugio BARC, di Houston. Il volontario dal cuore enorme, Cary Robinson, è morto all’età di 61 anni mentre stava dormendo. Il molti sentono la sua mancanza, la notizia è stata resa nota nella pagina Facebook del rifugio.

CREDIT: CARY ROBINSON

Un lutto tragico ed improvviso che ha spezzato i cuori di migliaia di persone, ma soprattutto dei cani che andava a trovare quasi tutti i giorni.

Cary era una presenza fondamentale in quel posto. Essendo un rifugio che usa la politica dell’eutanasia in caso di sovraffollamento, lui insieme ad altri ragazzi faceva il possibile per aiutare questi cuccioli.

Cary scattava delle foto a tutti gli amici a quattro zampe e dopo averle pubblicate sul web, faceva di tutto per trovare la famiglia adatta per ognuno di loro. Dal suo arrivo nel rifugio, il numero dei cani che è stato sottoposto ad eutanasia è diminuito di gran lunga.

CREDIT: CARY ROBINSON

Il suo cuore ha cessato di battere proprio mentre stava dormendo. Era nella sua abitazione e per tutto il tempo lo hanno vegliato i suoi due amici a quattro zampe.

L’uomo aveva anche altri 6 cani, che stava cercando di aiutare. Ora tutti sono con una famiglia affidataria, in attesa di trovare la loro casa per sempre.

Il messaggio per la morte di Cary Robinson

Il rifugio BARC ha voluto informare tutti gli amici della tragica ed improvvisa perdita. Sul profilo Facebook i volontari hanno scritto:

Se sei passato da BARC di sabato o di domenica sicuramente ha visto il nostro amico Cary Robinson. In questi anni ha fatto di tutto per aiutare i cani.

CREDIT: CARY ROBINSON