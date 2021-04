I cuccioli erano l’unica cosa che riusciva a farla stare meglio, così, la sua amica ha deciso di organizzarle una sorpresa

Courtney Gessford è il nome di una meravigliosa quanto sfortunata donna di Sacramento (California), di soli 28 anni, alla quale tre anni e mezzo fa è stato diagnosticato un terribile tumore al cervello. Gli interventi e le cure molto pesanti hanno reso gli ultimi anni della donna molto pesanti, e l’unico che riusciva un po’ ad alleviare il suo dolore, era il suo cagnolino Clyde.

Credit: Courtney Gessford – Facebook

Quando tre anni fa gli è stato diagnosticato un gravissimo tumore al cervello, Courtney ha iniziato un lungo e difficile percorso di cure. Il cancro aveva le dimensioni di un limone e, per rimuoverlo, ci sono voluti ben tre interventi molto delicati. Non solo, la donna affronta da allora e ancora oggi delle pesanti sedute di radioterapie e chemio.

L’unico che è riuscito fin dall’inizio ad alleviare i suoi dolori, è stato il cucciolo di famiglia, il piccolo Clyde.

Courtney è un’amante degli animali e dei cani in particolare fin da quando era una bambina, e condivide questa sua passione con la sua amica Maris.

Le due si scambiavano continuamente dei dolcissimi video e meme che come protagonisti, ovviamente, avevano dei tenerissimi cuccioli.

Maris era molto triste delle pessime condizioni della sua migliore amica ed aveva notato che questi cuccioli diventavano, per Courtney, una vera e propria medicina per l’anima.

La sorpresa di Maris alla sua amica Courtney Gessford

Credit: YouTube / Front Street Animal Shelter

Vederla sorridere e stare meglio soltanto guardando un semplice video, o accarezzando il suo Clyde, per me erano delle boccate di aria fresca. Così, mi è venuta in mente un’idea che sicuramente l’avrebbe resa felice.

L’idea di Maris era quella di organizzare una sorpresa alla sua amica, coinvolgendo tutti i cuccioli che riusciva a trovare. L’impresa, però, all’inizio è stata più ardua del previsto.

Diversi rifugi e associazioni si sono rifiutati di mettere a disposizione i propri cagnolini e Maris non riusciva a trovare una soluzione. Dopo moltissime chiamate, finalmente qualcuno è stato felice di rendersi utile a far stare meglio Courtney Gessford.

I volontari della Front Street Animal Shelter, con l’aiuto di Maris, hanno riempito una piscina per bambini con dei cuscini e con dei tenerissimi cagnolini.

Credit: YouTube / Front Street Animal Shelter

Maris ha bendato la sua amica e l’ha portata in quel posto meraviglioso per farle la sorpresa. Quando si è tolta la benda, gli occhi di Courtney si sono illuminati di una luca che non si vedeva da tempo. Per vedere l’intera scena, basta dare un’occhiata al video qui sopra.