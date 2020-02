I due cagnolini ricoperti di aghi di cactus I due cagnolini ricoperti di aghi di cactus, sono stati salvati dai vigili del fuoco

Una settimana fa circa, i vigili del fuoco di Mesa, in Arizona, hanno ricevuto una chiamata per due dolci cagnolini, che erano in grave pericolo e che stavano soffrendo molto. I pompieri non riuscivano a capire a cosa si riferissero, ma quando sono andati sul posto, la scena che si sono trovata davanti è stata terribile.

I due cuccioli, erano completamente ricoperti di aghi di cactus e vederli è stato davvero straziante per tutti, poiché era impossibile immaginare il dolore che erano costretti a subire.

Erano spaventati e non avevano la minima intenzione di farsi avvinare dagli esseri umani. I vigili, però, volevano provare a salvarli a tutti i costi.

Come primo tentativo hanno deciso di cercare a togliere alcuni degli aghi subito, ma visto che i piccoli non riuscivano a sopportare il dolore, scappavano ogni volta. E’ stato impossibile.

Alla fine, tutti insieme hanno deciso di catturarli e di portarli nella clinica veterinaria della città, in modo che con l’anestesia il medico avrebbe potuto fare meglio il lavoro.

Ci hanno impiegato diversi minuti per catturarli, ma alla fine, grazie al lavoro di squadra ed alla voglia di metterli in salvo, i pompieri sono riusciti nel loro obiettivo. Li hanno messi nel loro mezzo e sono andati nella clinica.

Il medico, dopo averli visitati, li ha subito sottoposti ad anestesia e con l’aiuto di alcuni suoi collaboratori, sono riusciti a togliere tutti gli aghi di cactus dai loro corpicini. E’ stato un duro lavoro. Ecco il video della storia di seguito:

I due cagnolini, oggi, sono ancora ricoverati, ma stanno ricevendo tutte le cure di cui hanno bisogno. Visto che non hanno un micro chip, a breve verranno messi in adozione e tutti noi speriamo, che arrivi la famiglia perfetta anche per loro.

Un salvataggio incredibile, che ci ha scaldato il cuore. Fatelo conoscere ai vostri amici, condividete!

