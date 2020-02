Il salvataggio di Junior e dei suoi fratellini Il salvataggio di Junior e dei suoi fratellini, che purtroppo non sono riusciti a sopravvivere

Junior è un dolce cagnolino, che purtroppo è stato abbandonato in una strada deserta in un paese della Grecia, insieme ai suoi fratellini. Erano solamente cuccioli ed ovviamente, nessuno di loro sapeva come fare per sopravvivere e riuscire ad andare avanti.

Avevano poche settimane di vita ed una persona, che è passata in quella strada per caso, si è subito fermata quando ha capito la gravità della situazione.

Ha allertato immediatamente i volontari di The Orphanet Pet, che vista la gravità della situazione sono arrivati sul posto per salvarli. Sapevano che non sarebbero riusciti a sopravvivere a lungo in quello stato.

Quando sono arrivati in quel quartiere deserto, hanno trovato Junior ed i suoi fratellini, soli, tristi e spaventati. Per i ragazzi è stata una scena che non potranno mai dimenticare.

Li hanno portati subito nel loro rifugio, ma dopo averli fatti visitare dal medico, hanno scoperto che tutti erano affetti da un’infezione, che non gli ha lasciato scampo.

Solo il piccolo Junior è riuscito a sopravvivere, i suoi fratellini purtroppo non ce l’hanno fatta e questo ha spezzato i cuori di tutti i volontari. Questo per loro è stato l’ennesimo caso di crudeltà ed ignoranza umana, poiché potevano evitare che accadesse questo, portandoli prima nel rifugio.

Nonostante ciò che ha vissuto questo dolce cagnolino, non ha mai smesso di essere solare e vivace. Infatti ha fatto amicizia con altri cuccioli e desiderava solo giocare con loro. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

Junior ora vive con la sua nuova famiglia umana, che fa di tutto per farlo sentire amato e protetto. Il suo passato è ormai un brutto ricordo, ma non dimenticherà mai i suoi fratellini, che purtroppo non sono riusciti ad andare avanti.

Una storia che ci ha spezzato il cuore. Non abbandonate, ma portate i cuccioli indesiderati, in posti in cui possono avere una seconda possibilità di vita.

