Pitbull aiuta la famiglia a cantare la canzone di compleanno

Il tenero pitbull aiuta la famiglia come può e come è capace per cantare la canzone di compleanno. Infatti quello è un giorno speciale, perché tutti si sono riuniti per poterlo festeggiare. Chance, questo il suo nome, ha attirato sorrisi e applausi da tutti coloro che si sono imbattuti nel video della canzone di compleanno pubblicata sui social.

Fonte Pixabay

Chance è un cane di razza Pitbull che vive insieme a Christina Liberty a Boston, nel Massachusetts, negli Stati Uniti d’America. Il 5 aprile scorso hanno deciso di festeggiarlo con tanto di torta adatta a lui, cappellino, festa e anche un bel “Tanti auguri a te”, cantato a squarciagola.

Quello che nessuno si aspettava è che Chance si sarebbe unito al coretto per la sua festa di compleanno. Infatti mentre gli altri intonano con la loro voce il classico brano che si dedica ai festeggiati, anche lui si unisce al coro, ululando e dimostrando di saperci fare.

Christina Liberty ha deciso di pubblicare sul suo account TikTok e anche su Instagram il video che immortala il suo Change con un cappellino delizioso sulla testa. Di fronte a lui una bellissima torta per cani fatta appositamente per il cucciolotto.

Le persone presenti alla festa iniziano a intonare una canzone, quella classica dei compleanni, per fare i migliori auguri a Chance. Che si fa prendere dall’entusiasmo del momento e inizia a cantare insieme a tutti gli altri ululando deliziosamente.

Fonte Instagram tinaliberty

Il Pitbull aiuta la famiglia cantando la sua canzone di compleanno

Il video pubblicato sui social network dalla sua proprietaria ha ottenuto moltissimo successo. La ragazza aveva semplicemente scritto:

Negli ultimi due anni, Chance ha cantato sempre tanti auguri a se stesso.

Fonte Instagram tinaliberty

La pubblicazione ha ottenuto 1,3 milioni di visualizzazioni, 176mila reazioni e 3.231 commenti entusiasti della reazione del cane di 8 anni.