Pochi mesi fa, alla River Bend Elementary School, in Virginia, è arrivato Gabriel, un cane da terapia di quattro anni. Non tutti erano convinti che la presenta di questo dolce cucciolo avrebbe aiutato i bambini a migliorare le loro condizioni, ma già dopo pochi giorni, in molti si sono ricreduti.

Quest’istituto è frequentato da piccoli con problemi gravi, infatti le insegnanti cercano di aiutarli a superare le loro difficoltà e tutti i genitori ne sono felici, poiché sin da subito hanno notato dei miglioramenti.

Diversi mesi fa, è arrivato Gabriel, un mastino che pesa più di sessanta chilogrammi. Non tutti erano convinti che avrebbe potuto aiutare i piccoli, ma già pochi giorni dopo, è accaduto qualcosa di incredibile.

I bambini, sin da subito, hanno instaurato un legame speciale con lui. Infatti amano stargli vicino ed accarezzarlo. Si sentono protetti dalla sua presenza.

Le insegnanti, inoltre, dicono che stanno anche imparando cosa vuol dire essere responsabili, questo perché ogni giorno lo portano a fare lunghe passeggiate, controllano la sua acqua ed il suo cibo.

Questo progetto ha portato a dei risultati incredibili ed ovviamente, tutti ne sono rimasti a bocca aperta. Tante persone non credevano che la presenza di Gabriel avrebbe aiutato, ma in realtà si sbagliavano.

I bambini, ogni giorno, si svegliano e frequentano la scuola felici, poiché sanno molto bene che c’è il cane ad aspettarli, pronto a prendersi cura di loro. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Gabriel riceve anche molte lettere di ringraziamento e le insegnanti, nel leggerle, si commuovono ogni volta. La presenza di questo dolce cagnolino ha portato a dei risultati davvero incredibili e poterne parlare, per noi è meraviglioso.

