Come tagliare le unghie dei cani? Non è sicuramente una cosa semplice, dal momento che non tutti sono così collaborativi come vorremmo. Fido non sempre ama farsi tagliare le sue preziose unghie (provaci con i gatti) e spesso dà del filo da torcere ai proprietari che invece le pensano tutte per riuscire in un’impresa davvero incredibile. Ma ci sono dei trucchi che dobbiamo sempre tenere a mente.

Fonte foto da TikTok di iggyhoney

Luke e Ashleigh abitano nel Queensland in Australia. Sanno quanto sia difficile avere a che fare con un animale domestico che non ne vuole sapere di farsi tagliare le unghie nelle zampe. Loro però hanno trovato un modo semplicemente geniale e anche divertente per poterlo fare.

Honey è il levriero italiano che vive insieme a loro. Quando è arrivato il momento del taglio delle unghie, loro lo imbracano in una borsa ecologica, appesa al gancio nel cortile di casa sua. Le zampe escono da quattro piccoli forti nella parte inferiore e ce n’è uno più grande per la testa. Lui si diverte tanto.

Il video intitolato “How to Cut Your Dog’s Nails 101” è stato pubblicato su TikTok. Nel filmato si vede Honey calmissimo mentre inizia a volare in aria in tutta sicurezza. Sembra quasi divertirsi e di sicuro si sente a suo agio lì dentro.

Grazie alla posizione del cane e alla sua altezza, Ashleigh può agevolmente tagliare le sue unghie senza stress. E poi non può muoversi, scappare e nemmeno mordere nessuno, perché semplicemente gli è impossibile farlo.

Fonte foto da TikTok di iggyhoney

Per tagliare le unghie dei cani, il cane inizia a volare

Luke dice che prima di trovare questa soluzione non era decisamente semplice tagliare le unghie al cucciolo di casa. Mentre adesso è la cosa più semplice del mondo.

Fonte foto da TikTok di iggyhoney