Robert Altermoser è un uomo che vive in Bulgaria ed è sempre stato un amante degli animali. Era un periodo che vedeva sempre un randagio andare in giro per il suo quartiere. Un giorno si è deciso e lo ha seguito. E’ proprio in quel momento che ha scoperto qualcosa di incredibile.

Il randagismo è una piaga sempre più diffusa e purtroppo riuscire a combatterla è un lavoro impossibile, poiché molte persone invece di portare i cuccioli nei rifugi, preferiscono abbandonarli.

Robert ha sempre cercato di salvare questi più animali possibili ed infatti quando ha visto il randagio girare per il suo quartiere, voleva aiutarlo a tutti i costi.

Proprio per questo motivo, un giorno ha deciso di seguirlo e sono arrivati in un edificio abbandonato. E’ proprio in quel momento che l’uomo ha fatto una triste scoperta.

In quel posto abbandonato c’erano tantissimi cagnolini che non avevano una casa ed un posto in cui poter vivere. La loro situazione era davvero drammatica e Robert sapeva che doveva fare qualcosa in fretta per salvarli.

Così, insieme al suo amico Neal, sono riusciti a portare via da lì tutti i randagi. Li hanno portati nella clinica veterinaria della loro città ed il medico, li ha sottoposti a tutte le cure di cui avevano bisogno.

Oggi, la maggior parte di loro hanno trovato nuove famiglie, disposte ad adottarli ed a donargli le cure e l’amore di cui hanno bisogno. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I cuccioli che non hanno ancora trovato una casa, invece vivono con Robert, che sta facendo di tutto per trovare un lieto fine anche per loro, ma nel frattempo nessuno di loro è tornato in strada, come randagio.

Una storia incredibile, noi non possiamo fare altro che ringraziare quest’uomo per tutto ciò che fa per gli animali. Grazie Robert…

