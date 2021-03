I suoi proprietari decidono di comprargli un cagnolino giocattolo, ma il cane non apprezza affatto il gesto. Guardate cosa fa non appena lo vede

Il divertente video di oggi, è stato pubblicato sulla piattaforma Rumble ed ha come protagonista un cucciolo di Golden Retriever. I suoi genitori umani, per paura che si sentisse solo, hanno deciso di comprargli un cucciolo giocattolo, con tanto di batterie. Ciò che però non si aspettavano, era la reazione del cagnolino alla vista di “un altro cane”.

I due proprietari avevano pensato ad un cagnolino giocattolo per far si che il cucciolo di casa si sentisse in compagnia. Ma quando ha visto il nuovo regalo di mamma e papà, il piccolo Golden non l’ha presa esattamente come si aspettavano. Chi era quel cane? Cosa voleva? Quella era la sua casa e quelli i suoi genitori! Suoi e di nessun altro!

Il video del cucciolo di Golden Retriever

Nel video si vede la padrona che arriva e con orgoglio, gli presenta il nuovo arrivato. Il cucciolo si avvicina curiosamente per vedere meglio il suo sosia in miniatura. Ma quando il giocattolo abbaia, sobbalza indietro.

Terrorizzato, cerca protezione verso i suoi genitori. La mamma sorpresa dalla sua reazione, cerca di tranquillizzarlo, mostrandogli che non ha ha nulla di cui preoccuparsi. Così, si avvicina al giocattolo ed inizia ad accarezzarlo.

A quel punto, il piccolo Golden non riesce a non mostrare la sua gelosia. Cerca di colpire il cagnolino e di allontanare la mano della sua mamma. Ha intenzione di proteggerla contro il “piccolo mostro”.

La donna ride e cerca di convincerlo di nuovo, ma il cucciolo è determinato e non ha nessuna intenzione di dargli una possibilità o di permettere a sua madre di coccolarlo!

Dopo la pubblicazione sul web, questo divertente video ha fatto il giro del mondo, raggiungendo un incredibile numero di visualizzazioni. Migliaia di persone si sono ritrovate a sorridere nel vedere la reazione del cucciolo di Golden Retriever davanti ad un cagnolino giocattolo!