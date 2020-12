I suoi proprietari l’hanno abbandonata perché “troppo brutta”: il salvataggio di una cagnolina dolcissima

Nelly, la cagnolina con gli occhi particolari ma dolcissimi, abbandonata come spazzatura per la strada

La protagonista della storia di oggi si chiama Nelly ed è una cucciola di una dolcezza infinita. Proprio per questa sua dolcezza e per il suo carattere mansueto e giocherellone, si fa veramente fatica a credere come i suoi ex proprietari abbiano fatto a gettarla così, come se fosse spazzatura.

Credit: Sidewalk Specials

Ogni individuo sulla faccia della terra merita rispetto ed è degno di gentilezza, soprattutto se si parla di un cane o di un animale indifeso. Questo concetto, purtroppo, ancora non entra in testa a molte, forse troppe, persone.

Nelly è una cucciola educata, dolce e con tanta voglia di dare e ricevere affetto. Per questo non possiamo nemmeno immaginare il dolore che ha accusato quando le persone che dovevano prendersi cura di lei, si sono invece sbarazzati di lei come se nulla fosse. L’hanno lasciata in strada da sola, al freddo e senza cibo ne acqua.

Credit: Sidewalk Specials

Fortunatamente, al mondo esistono altrettante persone che invece gli animali li amano e si impegnano tutti i giorni per farli stare meglio. Quando i volontari della Sidewalk Specials hanno ricevuto una chiamata che li avvisava di questa cagnetta in difficoltà, si sono precipitati sul luogo e hanno provveduto subito a portarla al sicuro nel loro rifugio.

L’adozione di Nelly

Credit video: Sidewalks Specials – YouTube

Nonostante Nelly avesse trascorso molto tempo in strada, le sue condizioni di salute erano piuttosto buone. L’unica sua pecca, che più che difetto era una particolarità, erano i suoi occhi. Chiunque entrava nel rifugio per adottare un cane, alla fine ne sceglieva sempre uno che non fosse lei. Di questo, i volontari, ne erano profondamente dispiaciuti.

Proprio da lì è nata un’idea nella mente di uno degli splendidi operatori dell’associazione. Girare un video per raccontare la sua storia e diffonderlo sul web.

Credit: Sidewalk Specials

Non è passato molto tempo prima che una amorevole famiglia si è perdutamente innamorata della cagnolina e si è recata nel rifugio per adottarla. Si trattava di una coppia di contadini proprietari di una grande fattoria. Erano le persone ideali per lei.

Oggi Nelly vive con la sua nuova famiglia che le ha cambiato il nome in Lilly e che la riempie di tutte le attenzioni che mai aveva ricevuto. La fattoria è diventata per lei il luogo perfetto dove correre e giocare felice con tutti gli altri amici animali.